Las deudas sin saldar que dejó la dictadura franquista en Galicia
FERROL / LA VOZ
Cadáveres en cunetas y la intelectualidad arrasada, legados de un régimen con 5.651 asesinados en tierra de Franco22 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Verano de 1936. Los golpistas primero asesinaron a sus jefes republicanos en Galicia, desde el contraalmirante Azarola en Ferrol hasta el general de división Enrique Salceda. Después llamaron puerta por puerta disparando a alcaldes de