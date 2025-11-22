Las deudas sin saldar que dejó la dictadura franquista en Galicia

Entrega a las familias de los restos de los fusilados Castor Cordal y Ramiro Barreiro (Cambados, 2010). MARTINA MISER

Verano de 1936. Los golpistas primero asesinaron a sus jefes republicanos en Galicia, desde el contraalmirante Azarola en Ferrol hasta el general de división Enrique Salceda. Después llamaron puerta por puerta disparando a alcaldes de