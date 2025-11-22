Las deudas sin saldar que dejó la dictadura franquista en Galicia

Patricia Hermida Torrente
Patricia Hermida FERROL / LA VOZ

Entrega a las familias de los restos de los fusilados Castor Cordal y Ramiro Barreiro (Cambados, 2010).
Entrega a las familias de los restos de los fusilados Castor Cordal y Ramiro Barreiro (Cambados, 2010). MARTINA MISER

Cadáveres en cunetas y la intelectualidad arrasada, legados de un régimen con 5.651 asesinados en tierra de Franco

22 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Verano de 1936. Los golpistas primero asesinaron a sus jefes republicanos en Galicia, desde el contraalmirante Azarola en Ferrol hasta el general de división Enrique Salceda. Después llamaron puerta por puerta disparando a alcaldes de

