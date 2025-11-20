El consejo de docencia dará hoy luz verde al pacto para descentralizar Medicina

Facultad de Medicina en la USC XOÁN A. SOLER

El pacto para descentralizar la carrera de Medicina afronta este jueves su primer examen administrativo. A las 9.00 horas está previsto que se reúna el Consello para a Coordinación da Docencia Clínica en Galicia, con representantes de las tres universidades y de las consellerías de Educación y de Sanidade. Después de que los tres rectores bendijesen el lunes el documento final, que aún no se conoce, todo apunta a que la reunión de este jueves será un mero formalismo.

Se espera más debate en el consejo de gobierno de cada una de las tres universidades, donde cada rector tendrá que defender un acuerdo en el que nadie ha conseguido lo que buscaba. El pacto contempla completar la descentralización total del segundo ciclo de Medicina en tres años. «Os tres [rectores], coas súas renuncias e altura de miras, cederon para chegar un acordo», aplaudió este miércoles el conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Con el pacto, dijo, «gaña Galicia».

Prueba de que todos ceden es la revelación que este miércoles hizo el rector de Vigo, Manuel Reigosa. Su institución va a seguir trabajando «internamente» en elaborar una memoria de la carrera de Medicina, dijo. No saldrá de la universidad, pero será «un plan B».

El segundo título de Medicina tendrá que esperar unos años Elisa Álvarez

En la UVigo existe un grupo de trabajo centrado en esta propuesta y que está coordinado por la catedrática de Inmunología África González. «Deberíamos tener lista la memoria el año que viene», dice, «porque para crear una facultad hay unas fechas muy concretas; ahora se trabaja pensando en crear la facultad en el curso 2027-2028». El comité de la Universidad que elabora la propuesta de Medicina se creó en octubre y no se ha reunido. «Yo lucho por que haya una facultad de Medicina con todos los cursos», defiende González. «Hay demanda social, hay necesidad y estamos desperdiciando profesionales».

En el acto del lunes, Reigosa confirmó que la UVigo había solicitado ya la creación de la facultad, como meses antes había hecho la UDC, y añadió que se aprestaba a pedir que el proceso quedase en suspenso. La petición, dijo, se hizo «á espera de que houbese acordo, así que os membros do consello de goberno entendían que, se había acordo, se retiraría». El coruñés Ricardo Cao aclaró: «Traballaremos internamente nesa proposta [de impartir Medicina en la UDC]» y, cuando esté concluida, «adiaremos a nosa proposta».

Reigosa no añadió en ese momento que ese era también el plan de Vigo, como sí dijo este miércoles. Fuentes de la Universidad explican que todo esto no responde a un cambio de posición del rector, sino que este no explicitó el lunes su postura porque no se le preguntó expresamente. En el consejo de gobierno, Reigosa ha tenido múltiples presiones para ir más lejos y pedir la creación de Medicina.

Tras la previsible aprobación de este jueves, se espera que el siguiente consejo de gobierno sea el de la USC, donde Antonio López se enfrenta a pulsiones que van en el otro sentido. Los consejos de gobierno de la UVigo y la UDC serán los últimos, y las dos instituciones buscan coincidir en fechas.

El documento recoge mecanismos de garantía para que cada universidad siga su camino si no se cumple el acuerdo.