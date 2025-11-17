El director de Augas de Galicia: «Vigo maneja la crisis de la presa por criterios políticos, pero se puede quedar sin agua»

El suministro de agua potable a Vigo y su comarca está en riesgo. Dos de las cuatro válvulas que regulan el caudal para el abastecimiento están averiadas y su arreglo ha abierto otro duro frente

Contenido exclusivo para suscriptores Continúa leyendo con un 75% dto. Adelántate al Black Friday 18 €/año Suscripción WEB Suscríbete ¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión