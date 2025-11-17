El director de Augas de Galicia: «Vigo maneja la crisis de la presa por criterios políticos, pero se puede quedar sin agua»
FORNELOS / LA VOZ
Roi Fernández asegura que la Xunta siempre ha asumido el arreglo del sistema del embalse, pero Caballero carga contra la conselleira de Medio Ambiente y pide su cese18 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El suministro de agua potable a Vigo y su comarca está en riesgo. Dos de las cuatro válvulas que regulan el caudal para el abastecimiento están averiadas y su arreglo ha abierto otro duro frente