Los últimos meses de la implicada en el crimen de la estación de Vigo: de maltratada a detenida por homicidio

E. V. Pita VIGO / LA VOZ

Las pertenencias de algunos indigentes que viven en la vieja estación de autobuses de Vigo.
Cuatro meses antes, había denunciado a otro hombre por supuestos malos tratos en una pensión para personas sin hogar

13 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Una mujer treintañera fue detenida el 6 de noviembre, supuestamente por apuñalar mortalmente a su pareja, una persona sin hogar de 56 años que la había acogido un mes antes en su chabola de cartón

