Obligan al Concello de Vigo a repetir sus medidas para mitigar el ruido de las atracciones de Navidad

Noria gigante de la Navidad de Vigo. XOAN CARLOS GIL

Una vecina de la céntrica calle Colón de Vigo lucha desde hace dos años para que el Concello aplique correctamente las medidas para mitigar el ruido de las atracciones de las fiestas de Navidad, una actuación que tuvo que ejecutar por orden judicial pero que ahora la Justicia gallega considera que hizo técnicamente de forma incorrecta porque se guio por una regulación equivocada que tenía mayor tolerancia con el nivel de ruido. La medición de decibelios era complicada porque, precisamente, cerca del domicilio de la vecina demandante se ubicaban los principales focos de ruido al estar presentes numerosas atracciones, entre ellas una noria y un mercado navideño.

La Asociación Vecinos Zona Centro Vigo, en reacción a la sentencia, recalcó que las medidas son de «control efectivo y permanente», por lo que no se ciñen a una única campaña navideña sino que han de ser extensibles a todas y reclama que las atracciones se trasladen a otro barrio o zona donde no moleste al vecindario.

En su día, la vecina ganó el juicio y el Concello de Vigo se vio obligado a enviar técnicos a hacer mediciones para mitigar los decibelios y garantizar el descanso de la demandante. Pasado un tiempo, una jueza sustituta de Vigo consideró que el ayuntamiento había cumplido la ejecución de la condena pero ahora el TSXG la corrige: hubo errores técnicos que obligan a repetir las medidas de protección, si bien es cierto que el Concello pagó la indemnización que le correspondía a la afectada.

La Justicia llegó a la conclusión de que el informe de la empresa contratada por el Concello para evaluar las emisiones de decibelios en la calle de la vecina no se había hecho de forma correcta desde el punto de vista técnico. Al comienzo de su informe, la empresa contratada citó de forma correcta la normativa que resultaba de aplicación, pero después calculó el nivel del ruido al guiarse por un decreto equivocado que tenía mayores niveles de tolerancia de decibelios. A mayores, las mediciones se hicieron a nivel de la calle y no en los puntos más altos, por ejemplo, en las viviendas. Esa forma de evaluar el nivel del ruido obliga a la Justicia gallega a considerar que la medida municipal no fue correctamente ejecutada.

Ahora, la Justicia gallega le da la razón. Una sentencia obliga al Concello a asegurarse que la zona donde reside la vecina no haya ruidos. No se extiende al resto de la fiesta porque eso supondría acabar con ella.

Por todo ello, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ordenado la continuación de la ejecución de la sentencia en la que condenó, en mayo de 2024, al Concello de Vigo por vulnerar los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio de una vecina del Arenal por el ruido provocado durante la celebración de la Navidad del año 2022-2023.

Los magistrados de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG decretaron entonces que el ayuntamiento adoptase «las medidas necesarias» para evitar «la reiteración de su conducta lesiva de los derechos fundamentales» y para garantizar «que los niveles de ruidos exteriores e interiores no rebasen los umbrales fijados por las normas aplicables». Además, le impuso el abono de una indemnización de 600 euros a la demandante por los daños ocasionados, que ya hizo efectiva.

En la sentencia, notificada el 31 de octubre del 2025, la sala ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la afectada contra el auto del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Vigo que declaró ejecutada la sentencia firme del TSXG. Por lo tanto, ha ordenado la continuación de la ejecución de la sentencia, «que se ceñirá exclusivamente a la condena a la entidad local a garantizar que, en la zona donde reside aquella vecina, los niveles de ruido no rebasen los umbrales fijados en la normativa vigente». La sentencia no es firme, pues cabe interponer recurso de casación.

El TSXG indica que la simple lectura de su fallo revela con claridad que el auto de 22.04.25 que fue impugnado no se ajustó a lo ordenado, que no solo fue la condena a la entidad local a abonar a la vecina una indemnización, que sí tuvo lugar y no resulta negado (con una salvedad), sino también a que realizara las actuaciones que fueran necesarias para garantizar que no rebasaran los niveles de ruido permitidos en la zona donde residía la perjudicada, a fin de evitar que se continuaran vulnerando sus derechos fundamentales a la intimidad y a la inviolabilidad de su domicilio.

Por lo tanto, dice el TSXG, ese mandato de control efectivo era permanente y no quedaba ceñido a la campaña navideña 2023- 2024, que fue la única que mereció unas actuaciones en el acuerdo de la Xunta de Gobierno Local de 13.10.23 y la única que valoró la juzgadora de instancia. La consecuencia de ello es que la magistrada sustituta «no acertó» cuando declaró en ese punto ejecutada la sentencia, «lo que difícilmente podría tener lugar, a menos que se suprimieran tales festejos de forma definitiva o que cambiara de forma radical la normativa sobre el ruido». Ese indebido pronunciamiento determina que se deba estimar el presente recurso.

El TSXG añade que lo que no procedía era que la favorecida por esa sentencia pretendiera en su demanda ejecutiva que se obligara al Ayuntamiento de Vigo a impedir la ubicación de instalaciones y actividades en el entorno de la Plaza de Compostela y de las calles Colón y Areal, como tampoco que se incrementara la suma a indemnizar. Pero tampoco procede que en esta segunda instancia se vuelva a reabrir el debate para interesar que se amplíe la indemnización a otros 600 euros por los daños sufridos en la campaña navideña del pasado año, pues nunca fue reconocida en la sentencia.

Reacciones de asociación vecinal

La Asociación Vecinos de Zona Centro de Vigo pidió, a raíz de la sentencia, el «cese inmediato de las inmisiones y actividades contaminantes». Reclama además el traslado de dichas actividades a lugares donde no afecten a vecinos, dado que son incompatibles con el uso residencial, que es preferente.

En caso de persistir la situación denunciada, la Asociación advierte al Concello de Vigo que emprenderá acciones legales para« depurar la posible comisión de ilícitos penales por desobediencia judicial y vulneración continuada de derechos fundamentales».

Vecinos Zona Centro Vigo también reclama al alcalde Abel Caballero «que deje de afirmar falsamente que el Concello cumple la ordenanza de ruido, cuando las mediciones y la sentencia demuestran lo contrario». «Pedimos respeto hacia los vecinos que reivindican sus derechos constitucionales y que se ponga fin a la estrategia de desinformación. Las medidas adoptadas hasta ahora son insuficientes e ineficaces. Cumplir la ley no es opcional: es una obligación», indicó.