Policías de Vigo desmontan la primera versión del acusado del crimen de la escopeta

M.MORALEJO

Defensa y acusación debaten ante el jurado de Vigo si José Luis Maneiro, un vecino del barrio vigués de Coia, cometió un asesinato o actuó en legítima defensa. En la noche del 6 de abril del 2024, un amigo de toda la vida, Francisco Javier Balseiro, se presentó en la puerta de la casa del acusado y de su madre y el morador salió con una escopeta de caza y le pegó un tiro en la cara. La defensa pide la absolución e intenta convencer al jurado de que el acusado sintió un «miedo insuperable», ya que, según él, el amigo lo amenazó con un machete y una barra de hierro, que efectivamente la policía halló en la escena.

En la sesión de ayer, los agentes explicaron al jurado cómo desmontaron la primera versión exculpatoria del acusado. Los patrulleros hallaron un cadáver en medio de la calzada, con 18 perdigones en la tráquea y otro en la cara, y un reguero de sangre que conducía a la puerta del acusado, llena de salpicaduras en el dintel y el marco interior. «El cuerpo lo llevó alguien al medio de la calle», concluyó un inspector de Homicidios. Interrogaron como testigo a José Luis Maneiro y les contó que él estaba en casa cuando oyó gritos en la calle, salió a la puerta y vio una riña entre un joven con chándal azul oscuro y otro hombre. Se metió en casa, oyó dos disparos y, al salir, vio huir al joven.

La historia les chirrió a los agentes y pronto desmontaron su versión porque hallaron salpicaduras de sangre en el marco interior de la puerta, lo que lo delató. El crimen se cometió cuando la puerta estaba abierta. Mintió y lo detuvieron tras registrar su habitación, donde hallaron una escopeta y una canana ocultos bajo un arcón. Les confesó que mató al amigo por miedo a que les hiciese algo a él o a su madre, ya muy mayor.

La acusación ve un asesinato porque Maneiro entró en casa a buscar la escopeta, salió a la puerta y disparó a un metro de distancia, sin darle a Balseiro la menor oportunidad. El abogado insiste, por el contrario, en que hubo defensa propia porque el amigo amenazó a su cliente con un machete, una barra de hierro y unas cadenas. El acusado le lanzó una salva de sal como aviso (un coche aparcado allí tenía un agujero sin restos de plomo).

El juicio prosigue hoy en la quinta sección de la Audiencia de Pontevedra. Declaran policías científicos y forenses.