La Xunta aumenta las medidas de control para las atracciones de las ferias

La cabina causante del accidente que acabó con la vida de Iván Castaño durante las fiestas de Matamá, en el verano del 2024. Javier Vázquez | EUROPAPRESS

La Xunta modificará una ley y un decreto para mejorar la seguridad en las atracciones de las ferias. Esta decisión viene después del fallecimiento tras un accidente en las fiestas de Matamá (Vigo) en el verano del 2024, donde se desprendió un brazo de la estructura del saltamontes. Estas novedades llegan a través del proyecto de Lei de medidas fiscais e administrativas de 2026, que a su vez introducen un cambio en la Lei do emprendemento e da competitividade económica de Galicia y en un decreto de la misma, por el que se regulan los aspectos de la organización y desarrollo de los espectáculos públicos, así como también de las actividades recreativas.

En lo tocante a las novedades en la ley, las modificaciones incluyen que en el caso de las atracciones de las ferias, la documentación técnica tendrá que incluir «o certificado de instalación ou montaxe subscrito por persoa técnica competente ou por unha entidade de certificación municipal, no cal se acredite que as atraccións reúnen as medidas necesarias de seguridade e solidez de todos os seus elementos e no que conste expresamente o lugar, a data e hora na cal se virou a visita á atracción». Los cambios también añaden que este tipo de estructuras deberán cumplir los requisitos técnicos «descritos na normativa en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas naqueles aspectos que lles resulten aplicables a cada tipo de atracción».

Por otro lado, en relación con el decreto, este establece que las atracciones de las ferias deberán cumplir los requisitos «esixidos pola normativa específica de aplicación e, en concreto, deberán cumprir os recolleitos nas normas no que sexan aplicables a cada tipo de instalación».