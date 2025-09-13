Vigo sigue siendo una gran «romería»

Representación de la Reconquista en Vigo, en el año 2024. M.MORALEJO

«La vida era así de dura» dice a su acompañante entrecortando un suspiro una espectadora tras ver Romería, la última película de la directora Carla Simón. El drama rodado en Vigo se asienta en una mirada a la ciudad en sus años ochenta, recreada desde la lectura de un diario, de textos escritos con los giros oníricos que reinventan las drogas y las miradas nunca coincidentes de quienes vivieron el tornado que el caballo levantó a su paso.

Pese a la espiral descendente que crece alrededor de la droga, el retrato de Vigo que hace la cinta preseleccionada para optar a competir por el Óscar a mejor película internacional nada tiene que ver con el ambiente retratado en Heroína, la producción también centrada en los ochenta y en el surgimiento de las madres de Érguete. Tampoco se atisba parentesco con la ciudad reconvertida, de barrio, excluidos, adicciones y aún más gris de Los lunes al sol. El dramatismo-romántico de Romería aborda aquel Vigo de otra forma.

«Vigo es increíble. Tiene localizaciones de muchos tipos. Cada día parecía que estábamos rodando en sitios distintos», expresaba Simón al presentar su nuevo trabajo. Y en realidad, lo era, porque el Vigo de entonces, como también el de hoy, era poliédrico, de diversas romerías.

Nóminas a mano

«El ayuntamiento tenía 1.600 trabajadores y sus nóminas se hacían a mano todos los meses», descubre Francisco Santomé, concejal de Cultura en los años en los que arranca la mirada de Carla Simón. «No existía la concejalía, la creamos nosotros», dice aludiendo a la primera corporación democrática, la que llegó hasta 1983. «No había dinero, las arcas municipales estaban a cero. No nos fiaba nadie», echa hacia atrás su memoria Santomé. El concello presidido por el socialista Manuel Soto disponía de un presupuesto equivalente a 22,6 millones de euros. El alcalde actual, Abel Caballero, también del PSOE, disfruta del récord de 334,6 millones. «Un día Soto nos reunió a varios concejales y nos dijo que o firmábamos talones personales a partes iguales o los camiones de la basura ya no saldrían esa noche, pues no se les podía abastecer de aceite».

El edil de la Movida, de la explosión cultural de la ciudad en las expresiones más diversas habla de un Vigo creativo y conflictivo a la vez, de debates profundos, como al que última hora no pudo asistir Gunter Grass para hablar de O feito galego. «Fuimos la primera ciudad en retirar los nombres franquistas del callejero y rotularlos en gallego. Había inquietud cultural y social. El surgimiento de la Movida no fue casual. Abrimos las puertas de par en par, cedimos el auditorio de Castrelos a los grupos que surgían y la Universidad Popular para que grabasen sus maquetas...», va reconstruyendo Santomé, quien ya no advierte esa efervescencia, aunque Vigo sea una ciudad más cómoda y acogedora.

A la sombra de la reconversión

«La crisis de la reconversión industrial del naval era brutal, con barrios muy afectados, como Coia o Teis, con la droga entrando a raudales, empezaba el sida. ¡Tanta gente de mi edad se llevó la heroína!», narra Sonia Fernández Vilar, abogada de Érguete y vicepresidenta del grupo de madres que en 1985 se echó a la calle señalando a cada bar-expendedor de heroína. Aquellos hijos entraban en la cárcel con sentencias duras y una edad penal que consideraba a todos adultos y responsables desde los 16 años.

«Vigo era auténticamente un desastre», dice al hablar a la vez de la permisividad social y los efectos que la droga causaba en una inseguridad palpable. «La droga estaba asociada al delito. Uno o dos atracos a bancos a la semana, continuos contra la propiedad, pero pocos delitos de sangre he conocido yo a cargo de heroinómanos», advierte la letrada. Ahora se encuentra con sucesos más violentos, muchos de lesiones que ella relaciona directamente con el consumo de drogas sintéticas. «Ya no ves la mayor parte de la delincuencia», compara Fernández Vilar.

El precio de la cocaína apenas ha variado: de las 10.000 pesetas de los años ochenta a los 60 euros de ahora, constata la equiparación con cambio de moneda por medio. «Vigo era gris. La reforma de las calles, el mobiliario urbano da otra apariencia, frente a una conciencia cívica que apenas existía», añade la vicepresidenta de Érguete. «Vigo se fue creando, se fue convirtiendo en ciudad desde sus múltiples identidades, desde sus parroquias, tan distintas».

El Anna Weber Van Bosse, en una imagen de archivo. CHOU PESQUEIRA, ARMÓN VIGO

Cambios desde los años 80

«Tengo un buen recuerdo del Vigo de los ochenta porque era joven, porque fui madre entonces. Es un recuerdo feliz, salías, te mezclabas con todo el mundo, no había la división de ambientes que hay ahora en la ciudad, era menos clasista», va recordando la jueza Teresa Conde-Pumpido, entonces abogada y edil en la primera corporación.

«Vigo era ruidosa, dura en algunos aspectos, coches por todas partes. Una ciudad pensada para el coche, con aceras mínimas. La vida del peatón era muy triste», añade. «Empezó a caer gente que conocías, aquella droga con la que al principio no pasaba nada, generó una década muy dura, de atracos con jeringuilla, de mentiras para conseguir caballo. Todo se repetía una y otra vez en las guardias en comisaría y en el juzgado». Conde-Pumpido valora el poder de las asociaciones vecinales, vehículo de la inmediata participación política, de la viveza de los mecanismos sindicales, de una autenticidad cultural que ella también echa de menos en el Vigo actual, del que aplaude su ganada comodidad.

Vigo ha transformado su casco Vello, de ruina, vinos duros y controles policiales a imán turístico y soluciones habitacionales. Ha salpicado el calendario de eventos para una cíclica romería: O Marisquiño, las luces de una Navidad de tres meses, y la fiesta de la Reconquista que ha contribuido a recuperar un orgullo vigués durante décadas olvidado, en las que había más vecinos llegados de fuera que nacidos en Vigo, que hoy son el 58,8 % y eso se hace notar.

Vista panorámica de las islas Cíes. M.MORALEJO

Las Cíes, una joya

«Sin las Cíes, Vigo no sería nada», dice categóricamente aludiendo a la protección que dan a la ría y al puerto José Antonio Fernández Bouzas, director del Parque Nacional das Illas Atlánticas. Las islas, como la privada de Toralla, hacen de hilos de transmisión en la película de Carla Simón. «Había días de cinco mil visitantes antes de ser parque nacional. Ahora mueve muchos recursos, merece y tiene reconocida toda la protección posible y el cariño de toda la ciudad», atestigua el director.

Emilio Fernández Monsonís fue el fundador del cámping de las Cíes, quien llevó más allá la taberna que había levantado su padre para atender a los cazadores de La Viguesa Sociedad de Caza y Pesca en los años cincuenta. «Me fui de niño para las Cíes, aquella taberna añadió una habitación y luego otra y se convirtió en una especie de pensión. A la isla cada vez iba llegando más y más gente, jipis que traían incluso gallinas. Había basura por todas partes. No había control», describe Emilio. En 1970 llegó su cámping y empezó el orden, aunque aún conviviría con los jipis, con la independencia que muestra Romería, un sueño de libertad.