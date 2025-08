Matamá celebra sus fiestas sin atracciones en el aniversario del accidente del saltamontes

La parroquia viguesa de Matamá celebra sus fiestas sin atracciones en el aniversario del triste accidente del saltamontes, en el que murió un joven del barrio de Coia y resultó herida su novia al desprenderse un brazo de la atracción. «Fue en el momento mejor de la fiesta, cuando estaba pinchando música Paquirrín y había miles de personas», recuerda Manuel Prieto, dueño del bar Pritón, que está situado en el centro neurálgico de la parroquia, junto a la iglesia de San Pedro de Matamá. El asunto sigue pendiente de juicio para depurar responsabilidades y los vecinos y miembros de la comisión tratan de pasar página.

A las cinco de la tarde la megafonía de la fachada de la iglesia comenzaba a transmitir música de Boney M, aunque en el atrio no había nadie. Horas antes había sido ocupado por doscientas personas que participaron en la misa y procesión a Nosa Señora das Neves, en cuyo honor se celebran las fiestas. El presidente de la comisión, Christian González, ataviado con una camiseta magenta y con pantalón corto ante unos implacables 37 grados de temperatura, señalaba que en los últimos años las fiestas fueron in crescendo hasta que ocurrió el fatídico accidente.

En ese momento, mucha gente desapareció del lugar, como corrobora Antonio Abreu, un parroquiano que se encontraba en el concierto de Paquirrín y decidió marcharse a su casa cuando ocurrió el siniestro. Este martes, Antonio rememoraba aquel día con su amigo Manuel Prieto, que considera que estos años «no han sido propiamente unas fiestas como siempre, sino una continuidad para que no se pierdan». El año pasado se hartó de trabajar detrás de la barra y este año ha delegado el servicio en otra persona.

El presidente de la comisión asegura que en esta edición han concurrido unas 2.000 personas diarias desde el domingo. Las fiestas se han acortado de cinco a tres días porque la entidad organizadora ha tenido que recortar gastos para atender las deudas del año pasado y consignar dinero para el proceso judicial, ya que la novia del fallecido interpuso una denuncia. «El año pasado había 5.000 personas y este año son la mitad», señalan en la comisión de Matamá.

Estos días, en el campo de celebración no había ni una sola atracción ni para adultos ni para niños. Estos se tenían que conformar con ducharse bajo la manguera en las denominadas cucañas que en realidad no eran tales, sino juegos diversos, como el de las sillas y otros como el baño de espuma. Al inicio de la fiesta, el coordinador invitaba con el micrófono a todos los vecinos a presentarse en bañador o en bikini. El sol caía aplomo sobre el monte en el que se ubica Matamá, una tierra de canteros donde los antiguos peñascos y las fachadas de granito se recalientan en estas fechas retrasando la llegada de participantes hasta el ocaso.

A pesar de la falta de atracciones, los puestos de bebida y bocadillos funcionaron bien con cubatas a cinco euros y cañas a dos. Los «pulpeiros da ría» decían que el domingo fue «magnífico» y este martes esperaban repetir resultado. «Hemos traído trece pulpos de gran tamaño, unos 50 kilos, que se están despachando», aseguraban María y Carlos, dos restauradores de origen latino que están sustituyendo a las tradicionales pulpeiras de Carballiño en las fiestas estivales.

En el día grande, el espectáculo lo pusieron las orquestas, con un buen nivel, dejando para el cierre a Los Players y la América de Vigo, que animaron durante la noche y la madrugada a los numerosos asistentes que estuvieron bailando en una noche calurosa. El presidente de la comisión espera que puedan superarse todas las dificultades en la próxima edición.

«Los niños quieren ir a los cachivaches, son vida»

Numerosos vecinos han mostrado su decepción porque finalmente no ha habido ni siquiera un puesto de tiro o un carrusel en las fiestas. «Los niños quieren ir a los cachivaches. Las atracciones son vida en una fiesta», comentaban los vecinos mientras tomaban una copa de licor café. Jóvenes como Brais Alejos se quejaban de que la comisión de fiestas no tiene la culpa de lo sucedido y decían que en Baiona ha habido atracciones «y no ha pasado nada».