El rector de Vigo: «Medicina? As nosas experiencias de titulacións compartidas son moi boas»

O reitor da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, nunha imaxe de arquivo. MIGUEL VILLAR

Sentado á mesa onde se reúne co seu equipo, o reitor da Universidade de Vigo, o biólogo Manuel Reigosa (Vigo, 67 anos), recoñece que ultimamente apenas lle queda tempo para pensar nun título que non sexa Medicina, que a institución que dirixe non imparte.

—Acaban de crear un grupo cos tres reitores e a Xunta para desbloquear Medicina, con vostede de presidente. Nisto de Medicina o reitor de Vigo é neutral?

—Pedíronmo. Son o máis vello... e o meu carácter é de consenso. Non se trata de que a Universidade de Vigo quede fóra de xogo. Creo que debemos mellorar a formación do noso estudantado, o cal pode facerse de moitas formas. O lóxico é que cheguemos a un acordo que vaia máis lonxe e máis rápido có anterior.

—Por que esa lentitude?

—Non había ningún calendario.

—Cando haberá acordo?

—Eu farei propostas. Reunirémonos na Coruña na última semana do mes e presentarei un calendario do grupo de traballo e outro sobre como desenvolver a descentralización.

—Polo tanto, dous calendarios. Cal sería un prazo razoable para que o grupo de traballo teña unha proposta de descentralización?

—Contéstolle á galega. Eu son reitor ata maio do 2026, e non quero deixar isto para o final do mandato.

—E en canto á proposta de descentralización que saia do grupo? O convenio vixente é de hai dez anos. Dez anos é un tempo lóxico para desenvolver un acordo?

—Ese tempo daba incluso para facer tres facultades novas de Medicina. O acordo estivo ben. Significou un consenso, pero creo que todos os que asinaron o convenio ese día pensaron que hoxe estaría descentralizada toda a docencia de cuarto, quinto e sexto.

—E non foi así.

—Unha das eivas dese convenio é que non tiña compromiso temporal. Intentarei ser razoable: non deberiamos ir moito máis alá de catro ou cinco anos para desenvolver por completo a descentralización de Medicina.

—Da docencia clínica ou da teórica tamén?

—Hai que debatelo sen liñas vermellas. Eu penso no estudante, e creo que é lóxico que, se enviamos cen estudantes a Vigo e outros cen á Coruña, se lles poida atender por completo, non que teñan que estar viaxando. Espero que cheguemos a un acordo, que debería pasar por aproveitar mellor os recursos humanos e materiais de Galicia.

—Estamos neste punto porque A Coruña deu un paso e...

—Iso axuda, si.

—É curioso que utilice ese verbo.

—Axuda. Temos posicionamentos, incluso da cidadanía a través dos seus representantes políticos, nas tres cidades, porque é un tema importante, e a min gústame moito que a xente pense na universidade. Ao mesmo tempo, hai un debate interno noso, en circuíto pechado, que non é dunha única peza, só de Medicina. Hai que xogar con todas esas pezas e non romper o taboleiro, porque así chegaremos a peores solucións que se somos quen de acadar un consenso. Un exemplo: Intelixencia Artificial. Somos das primeiras comunidades autónomas que se lanzaron a ter un grao e un mestrado e, sen ningunha estridencia. Os reitores e a consellería chegamos a un acordo de ter Intelixencia Artificial nas tres cun título conxunto.

—Ese é o modelo para Medicina? Un título conxunto?

—Non o sei, é un modelo posible.

—Pero ese é un título compartido, é das tres universidades. Non é dunha e descentralízase.

—É que hai moitas posibilidades. Crear novas facultades é unha, pero hai que partir dunha análise real de custos e beneficios de cada modelo. Crear facultades en Vigo e na Coruña posiblemente non sexa o mellor dende o punto de vista operativo nin para o país. Creo que hai campo para solucións intermedias sen que Vigo e A Coruña teñamos un papel tan residual coma no convenio do 2015, e dentro do consenso.

—Dicíalle antes que esta situación vén de que A Coruña deu un paso. Vigo non o deu. Por que?

—Nós nunca damos ningún paso, desculpe, falando coa prensa. Pensamos que este tipo de iniciativas hai que negocialas na mesa correspondente, como ocorreu con Intelixencia Artificial. Non está na nosa natureza pegar unha patada ao taboleiro.

—É o que fixo A Coruña?

—É obvio que deu unha aldrabada presentando esta proposta, que é unha proposta que non ten presentación nas canles oficiais.

—Vostede dixo aquel primeiro día que reclamaría Medicina se se abría a creación de facultades.

—Vigo pediuna ao principio, en 1991. Entón, non foi atendida esta reivindicación porque se negociou o mapa de titulacións e nós tamén obtivemos titulacións exclusivas.

—Pero, para vostede, o modelo ideal é que Vigo teña unha facultade de Medicina propia ou que siga en Santiago e se descentralice?

—Non sei se debería responder... Eu creo que hai polo menos catro modelos. Un é o papel predominante de Santiago. O extremo é crear facultades en Vigo e na Coruña. Eu prefiro unha posición intermedia. Temos títulos de grao, máster e doutoramento nos que participamos dúas e tres universidades e funcionan de modo marabilloso.

—O pleno de Vigo aprobou por unanimidade que se faga a facultade. Presiónao? Interpélao?

—Sinto que axuda, porque, se de todo isto o resultado fose que houbese unha facultade de Medicina na Coruña e outra en Santiago, na mesma provincia e a poucos quilómetros, pero non en Vigo, eu sentiríame enganado.

—Faltan médicos. Debería haber máis prazas en Medicina?

—É outro debate. Tendo en conta a poboación galega, estímase que deberiamos matricular entre 300 e 400 estudantes. A facultade única matricula 403, está na banda alta. É un número acaído. O problema é que hai 3.600 solicitudes, e iso supón a frustración de estudantes que son bos e levan moitos anos traballando. Iso provoca unha fuga de talento.

—Dicía o reitor da Coruña en La Voz: «Que facemos coa xente que non pode ir á privada?». Que di?

—Eu creo que non deberiamos poñer un número de prazas tan grande como para que non se frustrase tanta xente. Que facemos dentro de dez anos cando teñamos un excedente de médicos?

—O reitor de Santiago, en La Voz: «Compartir unha facultade que cobre todas as necesidades non é boa decisión». Cobre todas as necesidades? É boa decisión?

—Cústame... A Antonio [López, USC] e a Ricardo [Cao, UDC] téñolles un enorme afecto. Creo que non se están a cubrir todas as necesidades do mellor xeito posible, que é aproveitando toda a potencia dos hospitais galegos, que son sete. En canto a partillar, partillar é mellor que pelexar. As experiencias de titulacións compartidas son moi boas.