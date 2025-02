Los viajeros de la conexión Vigo-Ponferrada, obligados a ir en autobús al perder el tren el retrovisor, que estaba sujeto con bridas

Un tren en la estación de Monforte CARLOS CORTÉS

Los nuevos trenes de alta velocidad y sus prestaciones no dejan ver a menudo la situación en la que se encuentra el material rodante que realiza servicios regionales. Lo que pasó este jueves por la tarde con el Regional Exprés que une Vigo con Ponferrada es un ejemplo de los problemas a los que se enfrentan estos servicios ferroviarios. El tren partió con normalidad de Vigo, pero poco antes de llegar a Monforte, sobre las cinco de la tarde, surgió algo imprevisto y no pudo continuar su itinerario. Según ha podido saber La Voz, el maquinista informó de que durante el trayecto perdió el retrovisor, pero no por un impacto ni nada por el estilo, sino porque estaba sujeto al tren con una serie de bridas que finalmente no resistieron. «Han saltado», explicó el conductor, que también relató a sus superiores una fuga de aire en el momento en que se desprendió el espejo, probablemente procedente del sistema de activación de este elemento.

La normativa de seguridad de Renfe impide la circulación de estos trenes sin retrovisor, pues es crucial para vigilar la salida y entrada de pasajeros en las estaciones, y evitar de esta forma algún susto. Así, los 24 viajeros que iban en el regional -dos más se quedaron en Monforte- fueron transbordados a un autobús para continuar en él hasta sus destinos. También se habilitó un taxi para aquellos usuarios que no iban a Ponferrada, sino a localidades gallegas más cercanas.

En numerosas ocasiones, los sindicatos con representación en Renfe se quejaron de problemas en los ciclos de mantenimiento del material rodante, así como en la escasez de repuestos, lo que podría explicar que el retrovisor fuera embridado. Estas dificultades se agravan más en trenes como estos de la serie 440, que se fabricaron a mediados de los setenta del siglo pasado, aunque se renovaron para poder seguir circulando.