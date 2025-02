Luisa Sánchez, elegida nueva presidenta del PP de Vigo: «Hoy empieza a ser un mal día para el PSOE»

Oscar Vázquez

Luisa Sánchez Méndez es desde hoy nueva líder del Partido Popular de Vigo, cuarto cartel desde que la formación perdió la alcaldía de la ciudad en el 2007 y desde que su rival, el socialista Abel Caballero, dirige el gobierno local. Edila desde hace dos años y vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez (Badajoz, 1967), resultó elegida con el 98,6 % de los votos emitidos (la organización eludió expresamente dar el número de escrutinios) y un 3,2 % de papeletas en blanco, en una cita en la que solo había una única opción para elegir el liderato de un partido regido por una gestora durante el último año.

El congreso de los populares, celebrado en instalaciones portuarias de Vigo, tuvo un segundo protagonista, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, aludido en todas las intervenciones, incluidas las de la propia Luisa Sánchez y el presidente de los populares gallegos y de la Xunta, Alfonso Rueda. Autocalificada como dialogante y conciliadora, la nueva presidenta del PP olívico no dudo en asegurar que «hay necesidad de cambiar las cosas en Vigo y de que desaparezca la decadencia socialista de 17 años». Pidió el apoyo expreso de la Xunta, de la Diputación y de los alcaldes de toda la provincia para diseñar un nuevo papel metropolitano y de liderazgo en la comunidad gallega para Vigo, frente «a quienes nos dinamitan los puentes», dijo en relación a proyectos que estima frenados desde el Ayuntamiento como la recuperación de la antigua Escuela de Transmisiones de la ETEA, el centro de asociacionismo paralizado por el Concello, el desarrollo residencial del polígono de Navia y otros proyectos. «Vigo necesita más y derribar el engaño masivo de estos 17 años», clamó en una nueva referencia a Abel Caballero. «El aislamiento de Vigo solo beneficia a una persona, bastante mediocre», se atrevió.

En el mismo tono, Alfonso Rueda, que comenzó diciendo que el arranque de Luisa Sánchez «pinta bien», aprovechó para advertir que el alcalde de la ciudad «desprecia» a diario a los 55.000 votantes vigueses que respaldaron la candidatura del PP en las últimas elecciones municipales, «pero yo no vengo a decir que soy lo mejor del planeta, para eso ya hay en Vigo un especialista», en otro dardo dirigido a Caballero. El presidente de la Xunta advirtió que Vigo está perdiendo muchas oportunidades que están aprovechando otras ciudades gallegas en realizaciones de la administración autonómica, por «una confrontación» que achacó como estrategia a los socialistas de la ciudad «pero que no sirve para conseguir nada». El mandatario popular considera que su partido y Vigo inician hoy una nueva etapa, «y en la primera ciudad de Galicia tiene que ser más posible que en ninguna otra parte pactar», reclamó a su nueva presidenta en la ciudad, aunque advirtió que él ya ha llegado a acuerdos con Abel Caballero que dijo, saltan por los aires a continuación por culpa del regidor local. «Aguanta para llegar a acuerdos Luisa, frente al todo está mal», agregó, no sin advertir a la futura candidata a la alcaldía que el equipo del regidor se encargará a partir de ahora de desprestigiarla personal, profesional y políticamente.

Finalmente, Rueda ensalzó la unidad que estima quedó hoy reflejada en el resultado del congreso, tras dos cónclaves anteriores de duro enfrentamiento interno y el paso de dos gestoras también. Al congreso de los populares vigueses no asistió ninguno de sus anteriores presidentes, salvo la exconselleira Elena Muñoz, como tampoco lo hizo el último aspirante al cargo, el también antiguo integrante de uno de los Gobierno de Núñez Feijoo en Galicia, Javier Guerra.

«Este partido es de todos. Gracias por decir con vuestro voto que estamos unidos por Vigo, y que el PP es el partido que Vigo necesita», dijo ya como presidenta Luisa Sánchez, añadiendo que llega al cargo «sin ninguna mochila. No hay más atajos que el trabajo», añadió para adelantar lo que prevé será un largo recorrido de un PP «serio, unido y comprometido con la ciudad de Vigo y que todos los vigueses lo perciban así».

«Caballero ganó haciéndose la víctima y ahora sus víctimas son los vigueses» Carlos Punzón

«Vigo no es propiedad de nadie. Hoy empieza a ser un mal día para el PSOE, porque hay que hacer las cosas de otra manera, porque esta ciudad está cansada de su absoluta soberbia y vanidad», insistió respecto a Abel Caballero. «Los votantes del PP nos están esperando. Vengo a construir», finalizó el nuevo cartel de los populares vigueses.

Luis López, presidente provincial del PP de Pontevedra y de la Diputación, se sinceró al indicar que su partido resuelve en el congreso de Vigo «unha transición difícil, pero sae un partido máis unido e abre un ciclo que non ten teityo político nin electoral. ¡Misión cumplida!», consideró, a la vez que también declaró que «é un día moi malo para os que non aproban o PXOM, nin dan roldas de prensa. Saben que o PP de Vigo está medrando e enchufado. E gaña Vigo con un proxecto libre e colaborador. O éxito é escoitar á cidade, esa é a clave que quizáis non se cumpliu en tempos anteriores», reconoció. Él fue el único que elevó las obligaciones en las urnas del nuevo proyecto político de su partido en la ciudad: «Vigo nos vai dar a maior das noticias da noite electoral de maio do 2027», auguró, aunque después Rueda pidió no obsesionarse con metas inmediatas.