Abel Caballero se desmarca del PSdeG y rechaza la transferencia de la AP-9 a Galicia

Salvador Sas | EFE

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, se desmarca de la postura defendida por su partido, el PSdeG, en la reclamación de la transferencia de la AP-9 a la Xunta de Galicia. «Quien la gestione me da exactamente igual. Es más, si me preguntan a mí, yo quiero que la gestione España, porque es quien puede pagar la indemnización, Galicia no», señaló el regidor aludiendo a la posibilidad de tener que resarcir a Audasa si llegase a producirse el rescate de la autopista o la anulación de su concesión por parte de la Comisión Europea. «Que la gestione España, pero que lo haga con gratuidad», insistió hoy, contradiciendo así a su partido en Galicia que ha votado en el Parlamento autonómico cuatro veces a favor de la transferencia de la titularidad del vial a la Xunta, e incluso su secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, ha defendido personalmente dicho traspaso en la tribuna del Congreso de los Diputados.

«Yo complejos en eso, ninguno. ¿Parece poco que el alcalde de Vigo diga públicamente a un Gobierno del PSOE que quiere gratuidad en la autopista?», inquirió Caballero a los medios de comunicación en la primera reunión de su gabinete en el pazo municipal de A Raposeira, inmueble recién restaurado con fondos del Ministerio de Vivienda. Cuestionado sobre si se plantea hacer un frente común en favor de la gratuidad de la AP-9 junto a otros alcaldes, como la de A Coruña (de su mismo partido), el mandatario vigués rechazó esa opción: «Yo soy Vigo, el alcalde de Vigo y actúo como tal. Cada ayuntamiento que haga lo que quiera», zanjó.

Además de rechazar la transferencia por motivos económicos, advirtió que «lo que me preocupa es que todo aquello que lleva la Xunta no va, porque no tiene dinero para que vaya», dijo refiriéndose a las concesiones viarias autonómicas. De hecho, recordó que las dos autopistas de titularidad gallega, (A Coruña-Carballo y Vigo-Baiona) no son gratuitas. «Yo estoy pidiendo gratuidad en un caso, y para los otras ya no lo hago porque da igual lo que digamos, no lo van a hacer. Lo que me importa a mi es que (la AP-9) sea gratuita, y el Estado la está gestionando bien», concluyó, no sin estimar que el principal vial de comunicación de Galicia «solo estuvo mal gestionada cuando Aznar le dio la prórroga» que extendió su explotación con peajes en manos privadas 25 años más y hasta el 2048. «Eso sí que fue una navallada a Galicia», calificó Caballero.

Caballero exige «rapidísimamente» la gratuidad de toda la AP-9 y, de manera inmediata, entre Vigo y Pontevedra C. Punzón

La de hoy es la segunda vez en menos de quince días que el alcalde vigués reclama la gratuidad del vial que cruza la comunidad gallega de norte a sur, si bien insistió de nuevo que prioriza «lo antes posible, y si de mi depende, mañana, la gratuidad entre Vigo y Pontevedra», espacio que Caballero considera es ya una misma área urbana. «Eso requiere una comunicación fluida y ahora no estamos bien conectados», estimó el regidor. «Me gustaría que el alcalde de Pontevedra [del BNG] dijera algo, porque parece que soy yo el que está defendiendo a Pontevedra también. Lo digo con cariño al alcalde», incidió.

No descartó incluso el alcalde convocar una manifestación para reclamar la gratuidad de la autopista, «pero quiero que primero Aznar pida perdón. No les he oído entonar (al PP) un mea culpa por haber cedido la autopista hasta el 2048, al contrario, parecen estar orgullosos».