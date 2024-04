Los lancheros del Karar barajaron «tocar» a jefes antidroga: «Por lo menos, que nos dejen correr»

Los acusados, en el juicio por el alijo del Karar. Oscar Vázquez

El juicio por el alijo de 3,8 toneladas de cocaína del barco Karar en abril del 2020 ha continuado esta mañana en la macrosala de la Quinta Sección de la Audiencia de Pontevedra, en Vigo. En una grabación se escucha a dos lancheros barajar cuatro nombres de jefes antidroga para «tocarlos» en vísperas del transporte de la droga.

Hoy por la noche está previsto que los tripulantes nepalíes que están en prisión queden en libertad tras pasar cuatro años recluidos.

En la jornada de esta mañana declararon once acusados de la organización de tierra del Karar, incluido un funcionario de Aduanas sospechoso de filtrar información a los lancheros. La mayoría de los acusados de la red de tierra se acogió a su derecho a no declarar o hacerlo al final y solo cuatro accedieron a ser interrogados, aunque exclusivamente por sus respectivos abogados.

Los que declararon fueron el funcionario de Aduanas y su esposa, un cantero con adición a las drogas y un sudamericano residente en Leganés que vende coches usados. Todos se declararon inocentes.

El albañil, I.C., explicó que en aquella época consumía cuatro gramos de cocaína y uno de heroína al día y admitió que «yo estaba muy perdido». Negó tener la llave de un galpón ni saber lo que era una coordenada. Conocía a algunos acusados «de toda la vida, de pedirles dinero, siempre me trataron bien». Asegura que en sus peores tiempos «dormía en un coche, me fui a un narcopiso, fumé y se me paró el corazón, me trasladaron en coma al hospital, estuve a punto de morir y me ingresaron en un psiquiátrico». Insistió: «Soy totalmente inocente».

El segundo acusado que declaró a su abogado, R.R.R., lo negó todo. Dijo que vivía con su mujer en Leganés, que se dedicaba a la venta de coches usados y negó tener un teléfono satelital ni conocer teléfonos de Portugal.

El tercero que aceptó declarar fue Pablo S.V., un funcinario de Aduanas de Vilagarcía, actualmente suspendido de servicio por este juicio, que trabajaba como marinero en una patrullera aunque dijo que tenía más ingresos procedentes de negocios privados con la explotación de viñedos y la elaboración de vinos y aguardientes, la construcción y la venta de un solar en Sanxenxo por 300.000 euros y por el que percibió otra cuantía similar en negro. Sospechan que él filtró información pero se defendió: «En la patrullera soy el último de la embarcación, estoy a las órdenes del patrón, no sabemos a dónde vamos ni nadie le pide explicaciones al jefe». Negó tener acceso a las bases de datos porque no está autorizado. Ademas recalcó que antes de la pandemia estaba de baja y luego estuvo confinado hasta que le encargaron embarcar para una misión o servicio excepcional en mayo del 2020. «Hubo operaciones en marzo que ni me avisaron», dijo el acusado. Negó tener contacto con determinados «personajes» de la causa.

Durante la vista se oyeron unas grabaciones donde dos lancheros repasan la lista de varios jefes gallegos antidroga porque están tanteando a quién «tocar». Uno dice: «Él sabe dónde tocar bien» y otro contesta: «Por lo menos que nos dejen correr». El funcionario acusado negó aparecer en las grabaciones: «Yo no soy ninguno de ellos, no salgo».

En cuarto lugar declarò su mujer que dijo que su marido tenía bienes privativos y ella no pidió explicaciones.