Caballero recupera para la Zona Franca de Vigo a David Regades, que cumplirá ocho meses como diputado

CARLOS IGLESIAS

David Regades (Vigo, 1973) dejó la Zona Franca de Vigo en junio del 2023 para ser cabeza de lista del PSOE por la provincia de Pontevedra en las elecciones generales. Fue una de las apuestas de Abel Caballero, que tiró de uno de sus principales colaboradores para dar la batalla en el Congreso. Solo ocho meses después, Regades ha presentado hoy su renuncia como diputado en las Cortes para regresar al cargo de delegado estatal del consorcio.

La decisión llega de forma inesperada, ya que el alcalde había confirmado como máxima responsable de la Zona Franca a su concejala Ana Mejías el pasado mes de enero. La edila ocupaba el puesto de forma provisional, pero después el regidor socialista alabó su trabajo al frente del ente y bendijo su confirmación. Nada hacía presagiar que tendría tan corto recorrido.

La salida de Regades del Congreso supondrá mover la lista del PSOE en Pontevedra, y eso tendrá repercusión en algún concello, porque los siguientes en la lista son los actuales regidores de Silleda, A Cañiza, Meis o Cambados. Consultada este lunes, la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández, descartó regresar a Madrid y renunciará a la posibilidad de ejercer como diputada en el Congreso. Fernández accedió al cargo el pasado 22 de enero tras la renuncia del anterior regidor, Manuel Cuíña, para integrar la lista socialista en las elecciones autonómicas del 18 de febrero. La regidora continuará de esta forma en un cargo que ostenta hace poco más de dos meses y que ya ocupó durante varios años. Precisamente había renunciado a la alcaldía en la anterior ocasión en que se le ofreció el cargo de senadora en el 2013. En aquel entonces tomaba el relevo Manuel Cuíña como primer edil, quien el pasado enero le cedía a ella el testigo.

David Regades es uno de los más estrechos colaboradores de Caballero. Comenzó su andadura política en Juventudes Socialistas. En el 2007 fue designado jefe de gabinete del alcalde y cuatro años más tarde entró ya a formar parte de las listas municipales, convirtiéndose en concejal de Fomento y Contratación. En el 2015 también entró en la Diputación de Pontevedra, presidida entonces por Carmela Silva. En julio del 2018 ascendió ya a delegado de la Zona Franca, uno de los cargos públicos mejor remunerados de España.

El responsable del consorcio vigués cobra un salario anual de 148.783 euros, según el portal de transparencia. Está al nivel de los responsables de la Sepi, Adif, el Museo del Prado y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y muy por encima del sueldo del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que percibe 88.750 euros, o del alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ingresa 77.850.

La candidatura de Regades al Congreso el año pasado llegó en un momento en que las encuestas eran favorables al Partido Popular y muchos dirigentes daban por hecho que la derrota en las urnas acarrearía la pérdida de centenares de cargos públicos. Ahora está por ver quién le releva en la Cámara baja. Coincide que los siguientes en la lista son alcaldes, los de Silleda, A Cañiza, Meis y Cambados. Pronto se despejará la incógnita ya que está previsto que el Consejo de Ministros haga público hoy el nombramiento de Regades en la Zona Franca y podría publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles.

Ana Mejías, que continuará como concejala en el Ayuntamiento de Vigo y podría ascender a teniente de alcalde del área económica a modo de compensación, era vocal del Estado en el consorcio. Cuando asumió el cargo de delegada de forma provisional, la Zona Franca estaba en plena celebración de su 75 aniversario. Los estatutos del PSOE establecen que sus militantes no pueden ocupar más de un cargo electo, de ahí el movimiento de fichas que se ha producido.

Críticas del PP

La vuelta de Regades no ha tardado en provocar las críticas del PP. El portavoz del grupo municipal, Miguel Martín, cargó contra Caballero por hacer un «uso partidista y personalista de las instituciones». Los populares se preguntan a qué obedece esta vuelta, que califican ilógica, del que consideran «el peor delegado que ha tenido la Zona Franca de Vigo en toda su historia». Recuerdan que fue un aprendiz de Caballero que presentó muchos dibujos que se quedaron en humo, como una planta de chips fotónicos, un World Car Center o la llegada de Ikea, y que no fue de sacar adelante ningún proyecto importante. «Quizás la concejala Ana Mejías no se merecía este feo», apunta el PP.