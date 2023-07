Rueda afirma que regulará con consenso o sin él los derechos sobre antiguo monte comunal

Vista aérea del aeropuerto de Peinador, en una imagen de archivo Gustavo Rivas

El Gobierno gallego se plantea buscar el acuerdo entre las comunidades de montes y los propietarios que asientan sus empresas o viviendas en terrenos de anterior uso forestal vecinal. Tras mostrar la Consellería de Medio Rural su discrepancia con las sentencias judiciales que otorgan a las comunidades de montes la propiedad de antiguos terrenos comunales que ahora acogen casas y empresas, el presidente de la Xunta incidió ayer en la misma línea adelantando que el conflicto suscitado entre ambas partes tratará de solventarse en una nueva ley del monte comunal.

«É un problema que non podemos descoñecer e que afecta a vivendas, instalacións industriais e equipamentos públicos, polo que non se pode ignorar», dijo el presidente al concluir la reunión del Consello de la Xunta. Alfonso Rueda añadió que «na futura lei que regulará os montes veciñais e que está en elaboración, teremos que dar unha resposta que dea satisfacción a todos os afectados». Pero a continuación, el mandatario autonómico advirtió que «se non é posible [el consenso] está a capacidade de gobernar e tomar decisións», dijo para advertir que si no se da el citado acuerdo, se avanzará igualmente en la regulación del monte comunal que ya no es usado como tal.

Exigencia de rectificación

La postura de la Xunta fue contestada ayer por la Mancomunidade de Montes de Vigo, que agrupa a 4.000 socios en la localidad en la que emergió el frente judicial de recuperación de la titularidad de suelo forestal vecinal. «Reclamamos que se produza unha rectificación necesaria», señaló el presidente de la organización, Uxío González, para criticar el rechazo de Medio Rural a las sentencias que reiteradamente están dando la razón a los comuneros. Su presidente en Vigo exige «sentidiño» a la Xunta y declara a las comunidades de montes víctimas de «un constante ataque» directo a su existencia y «a unha forma de propiedade característica de Galicia, de procedencia xermánica, que recolle os valores comunitarios dun territorio empobrecido e case sempre explotado por uns poucos».

La mancomunidad de comuneros de Vigo, que se reunió esta semana para analizar la ofensiva de la plataforma creada por particulares y empresarios afectados contra sus demandas, remarca que la jurisprudencia judicial reitera como indiscutible el principio de que el monte comunal es un bien indivisible, inalienable imprescriptible e inembargable, para proteger su existencia.

Uxío González subraya que solo en Vigo el monte comunal posibilita 35 hectáreas de parques públicos, 128 kilómetros de senderos, 11 miradores, una absorción notable de CO2 y una biodiversidad irreemplazable. Frente a ese bien que mantiene que tienen la obligación de transmitir a las siguientes generaciones, describe «o asalto dun grupo de empresarios recen chegados ao reparto da torta por intereses particulares».