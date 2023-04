El  condenado por enchufar a la cuñada de Carmela Silva recurre la orden de ingreso en prisión al entender que no se le ha negado el indulto

M.Moralejo

Justo al quinto día, el plazo decretado para entrar en prisión, la defensa del funcionario del Ayuntamiento de Vigo condenado por enchufar a la cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha presentado un recurso para evitar el ingreso. Francisco Javier Gutiérrez Orúe presentó un recurso de súplica contra el auto del Supremo que el pasado 19 de abril le daba un plazo hasta hoy para entrar voluntariamente para cumplir su pena.

Según el escrito, la Audiencia dio por desestimada su solicitud de indulto (al haber transcurrido más de un año desde que la presentó ante el Ministerio de Justicia) y sin embargo la defensa entiende que aunque no hay respuesta, tampoco hay resolución expresa para desestimarla. Además, recuerda que cuando se aceptó suspender la pena mientras se tramita el indulto, no se hizo ninguna matización de plazo, aunque Fiscalía y acusación popular sí pidieron que esa suspensión no fuese por un tiempo superior a un año.

El empleado público fue condenado a 5 años y 3 meses de prisión, además de 9 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental, mientras que el gerente de la empresa que contrató a la familiar de Carmela Silva fue condenado a 1 año y medio de cárcel, y a 2 años de inhabilitación.

Ambos solicitaron el indulto parcial y, en el caso de Francisco Javier Gutiérrez Orúe, dicha solicitud estuvo rodeada de polémica porque, entre los argumentos que utilizó para pedir la medida de gracia, además de su edad, su falta de antecedentes o el abono de la responsabilidad civil, también apuntó su militancia en el PSOE y su pertenencia a UGT. La polémica creció al conocerse que varias entidades vecinales, sociales y culturales de Vigo, que reciben subvenciones por parte del Concello remitieron cartas de apoyo a esa petición de indulto, todas con la misma redacción. El PP insinuó en ese momento que las asociaciones estuvieron presionadas por el entorno del gobierno municipal para remitir esos escritos y apoyar el indulto del exfuncionario.

En el caso del otro procesado, Ramón Comesaña Alonso, al ser la pena inferior a dos años, se le suspendió el ingreso en prisión por dos años con la condición de que no delinca en ese período de tiempo. De hecho, esa persona ha vuelto a trabajar en una empresa que se encarga del mantenimiento del alumbrado público en Vigo.