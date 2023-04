El PP declara a Vigo su plaza más difícil en toda España, pero Rueda asegura que Caballero «bajará»

Oscar Vázquez

El PP de Vigo tocó hoy a rebato a quienes confíen en sus siglas en las elecciones gallegas y generales para que lo hagan también el 28 de mayo en las municipales. El acto oficial de apertura de campaña ha servido para tratar de activar a su base ideológica y también captar nuevos perfiles apelando a una visión de futuro, gestión y preparación profesional de los integrantes de su candidatura y su proyecto frente a la cerrazón, personalismo y populismo que los populares achacan al aspirante a la reelección como alcalde, Abel Caballero.

En un mitin ante medio millar de personas el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, dejó sentados varios conceptos como punto de partida para la campaña electoral. El primero que quienes conforman la lista del PP en Vigo «sois unos valientes», consideración que otorgó por atreverse a pugnar políticamente frente al gobierno local de Abel Caballero y al PSOE vigués a los que acusó de «estar empeñados en borrar el nombre de Marta Fernández-Tapias despreciándola, ninguneándola a base de codazos en los actos, negándose a hacerse fotos o compartir escenario con ella o cancelando su presencia en otros cuando se enteran de que acudirá ella como delegada de la Xunta en Vigo». Acuño el presidente de los populares el concepto de que Caballero y su equipo han llevado a cabo en Vigo una «política de apisonadora porque piensan que la ciudad es suya».

«Vigo es la peor plaza de España para ser candidato del PP», abundó en esa idea en su intervención la candidata popular, subiendo la apreciación del presidente provincial del partido, Luis López, que circunscribía ese ránking a Galicia. «Lo es porque el terreno de juego siempre está embarrado. No conocen el juego limpio. Me han insultado, empujado, intentado ningunear, pero no lo han conseguido», desgranó Fernández-Tapias, que insistió en la «absoluta falta de libertad» que afirmó tajantemente ha impuesto Caballero para impedir cualquier discrepancia desde todos los estamentos sociales de la urbe.

Una segunda idea expuso Rueda en el acto celebrado en el Auditorio Teatro Afundación. La de que estas elecciones marcarán «un punto de inflexión que esta llegando» para el PP de Vigo, reducido en la actual corporación a solo cuatro concejales de 27 posibles. No aludió a la posibilidad de ganar, y si hizo referencia en diversas ocasiones al futuro. Su diagnóstico electoral es de de que «el PSOE va a bajar, porque ha fallado a Vigo y no se merece ser respaldado, y el PP empezará a subir, porque ha entendido el mensaje en Vigo». ¿Y cuál fue? Para el presidente de los populares gallegos, la situación que ha atravesado en los últimos años el PP viene dada fundamentalmente por la división interna que ha registrado, una fractura que estuvo propiciada de un lado por injerencias de las sucesivas direcciones autonómicas del partido y por otra a cuenta de la cerrazón de la formación que ejercieron apellidos clásicos de la militancia olívica. «Hemos tenido fallos». «Caímos en las trampas que nos pusieron». «Nos encerramos en nosotros mismos». «No fuimos todos a una», fue salpicando su intervención Alfonso Rueda, para advertir que el PP se juega ahora en Vigo marcar «su punto de inflexión».

Cambiar ese descenso electoral continuado en las municipales y también dijo, incrementando los deberes a la militancia a la hora de buscar votos, reconquistar la Diputación de Pontevedra, que señaló está siendo gestionada a base de «caprichos» de sus responsables «en lugar de ser un apoyo para todos los ayuntamientos». A ese demérito que le atribuyó a Carmela Silva, presidente del organismo provincial, Marta Fernández-Tapias sumó el caso del enchufe de su cuñada en una contrata municipal y que se saldará de inmediato con la entrada en prisión del alto funcionario municipal que participó en la trama. «Tienen a Vigo como su cortijo envuelto en un exceso de poder y corrupción. Urge un cambio en la Diputación y controlar al socialismo empachado de poder en Vigo. Y ese cambio (en la Diputación) lleva el PP de Vigo», clamó.

La tercera idea que colocó el presidente de la Xunta a su audiencia es la de que un voto a Caballero es un voto a Pedro Sánchez, y al presidente del Gobierno achacó un maltrato continuado a la que Rueda calificó de «la primera ciudad de Galicia, que está perdiendo oportunidades que sí aprovechan las demás alcaldías», con cuyos regidores urbanos aseguró haber alcanzado acuerdos pese a no ser ninguno de su partido. «El Gobierno de Sánchez desprecia a Vigo. La ciudad es un motor que está perdiendo posiciones, que no ha resuelto el suministro de alta tensión a la factoría de Stellantis, en la que no se ha movido una piedra desde hace dieciséis años en favor del AVE, de la salida sur, del corredor atlántico... todo papel mojado», insistió en la misma idea Tapias, que se comprometió a pelear por esos y otros proyectos «gobierne quien gobierne» y bajar el IBI al mínimo necesario, crear una plataforma municipal de empleo, una concejalía de las parroquias y hasta dejar de talar árboles, de lo que acusa como una compulsión a Abel Caballero, que por cierto, solo fue nombrado en todo el mitin en una ocasión, por Alfonso Rueda. «Lleva un año intentando que yo le entre al trapo», afirmó para asegurar que no lo va a hacer para no alimentar la estrategia de la «confrontación permanente».