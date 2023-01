Cinco días de huelga en las torres de control de los aeropuertos de A Coruña y Vigo

Aeropuerto de Peinador, en foto de archivo M.MORALEJO

El tráfico aéreo podría complicarse durante en las próximas semanas al convocarse cinco días de huelga en las torres privatizadas de la red de aeropuertos de Aena, entre las que se incluyen las de A Coruña y Vigo. Los sindicatos Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y Comisiones Obreras han fijado para los días 30 de enero y 6, 13, 20 y 27 de febrero jornadas de protesta en todos los turnos de trabajo ante el «fracaso» en las negociaciones del convenio colectivo de los controladores aéreos de las torres privatizadas.

Además de en A Coruña y Vigo, la huelga está convocada para los puestos de control de Alicante-Elche, Castellón, Cuatro Vientos, El Hierro, Fuerteventura, Ibiza, Jerez, Lanzarote, La Palma, Lérida, Murcia, Sabadell, Sevilla y Valencia, todas ellas en manos de empresas ajenas a Aena. Los sindicatos convocantes dan por rotas las negociaciones con la asociación empresarial en la que se enmarcan las firmas Ferronats y Saerco, esta última gestora de las torres de Alvedro y Peinador. Precisamente esta última empresa que opera en Galicia recibe las mayores críticas por parte de USCA y CC. OO. al achacarle una «actitud contraria a conseguir ningún tipo de acuerdo y obstaculizar desde el primer momento las propuestas de los representantes de los trabajadores».

Tensión laboral en las torres de control aéreo privatizadas, como las de Vigo y A Coruña Carlos Punzón

Inciden los promotores de la convocatoria de las jornadas de huelga en que mientras con Ferronats se se han alcanzado puntos de acuerdo, no ha sido posible con la concesionaria de las dos torres gallegas, sin cuyo concurso no es posible firmar el convenio. Los sindicatos de controladores aéreos aseguran haber cedido en cuestiones importantes en un momento de recuperación de tráfico aéreo como el actual, pero añaden que «el sistema no puede funcionar basado en esfuerzos de una plantilla fatigada y con recortes constantes de derechos consolidados en el pasado», además de que «la imagen de la principal actividad económica del país se vería perjudicada por el nivel de demoras de sus aeropuertos», adelantan ya sobre el posible efecto de la huelga.

La empresa Saerco despidió a dos controladores de la torre de Vigo el año pasado, declarándose nulo uno de ellos y alcanzando un acuerdo entre la concesionaria y el trabajador afectado en el otro.