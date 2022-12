Nueva estación de autobuses de Vigo XOAN CARLOS GIL

La construcción del nudo viario que acompañará desde mañana a la nueva estación de autobuses de Vigo tuvo que frenarse a mitad de obra al surgir tierras contaminadas en su subsuelo. Fue todo un presagio y anticipo de una nueva polémica y enfrentamiento institucional que se ha desatado en la ciudad olívica, esta vez ante la inauguración de la primera terminal de transporte de pasajeros por carretera con la que contará el centro de la ciudad en toda su historia.

Aunque Concello, Xunta y el ADIF firmaron en el 2018 un convenio para ubicar la nueva estación de buses en el espacio comercial y ferroviario de Vialia, y una comisión de seguimiento ha supervisado el curso de las obras y la planificación de su uso, el Ayuntamiento vigués ha lanzado, a punto de la inauguración de la infraestructura, la advertencia de que multará a cuanto autobús cruce el casco urbano sin permiso municipal.

«La candidata del PP quiere crear problemas en el tráfico de la ciudad y Vigo no se lo va a consentir», advertía hace dos días el segundo teniente de alcalde, Javier Pardo, evidenciando la carga política del enfrentamiento con la presidenta popular local y delegada de la Xunta en la zona sur de Pontevedra, Marta Fernández-Tapias. El Concello niega haber recibido la planificación de rutas y horarios de cada una de las líneas en sus entradas y salidas de Vigo, y advierte, además, que el grueso de los buses tendrán que utilizar la autopista AP-9 para acceder y abandonar la estación, al considerar su entorno «sensible» por el tráfico que ya soporta. La Xunta niega radicalmente la ausencia de ese trámite, y ve en dichas exigencias la mano de Abel Caballero, quien suele recelar de todas las actuaciones autonómicas en Vigo, salvo la de la creación de la Ciudad de la Justicia, inaugurada el pasado mayo por el rey. «Es una estación de autobuses pequeña y de poco coste. No me disgusta particularmente, pero es muy pequeña y difícilmente tendrá espacio para asumir todos los autobuses interurbanos de Vigo», llegó a decir Caballero al conocer el proyecto de la Xunta.