Mónica Rodríguez, fotografada no Politécnico de Vigo, é tamén experta en gamificación e metodoloxía Lego M.MORALEJO

A FP ten moi en conta a preparación dos alumnos para ter éxito no mercado laboral. Nesa misión ten un papel importante o profesorado de FOL, o módulo de Formación e Orientación Laboral que se inclúe en todos os ciclos. Mónica Rodríguez imparte esta materia no IES Politécnico de Vigo, onde tamén dirixe a aula de emprendemento. Como membro da executiva de Anprofol (Asociación Nacional de Profesorado de FOL), analiza algunhas das claves da empregabilidade da FP.

—En que consiste o módulo FOL?

—Impártese no primeiro curso de todos os ciclos formativos da FP. É transversal, une a parte da técnica co mundo do traballo. Nese módulo vemos o punto de vista do traballador por conta allea que precisa saber de riscos laborais, de dereito laboral, de convenios, de dereitos e obrigas... Pero tamén ten unha parte de orientación profesional, tanto a nivel de itinerario e traxectoria a levar a cabo ó longo da vida laboral, como a nivel de busca de emprego, para que esta chegue ser exitosa. Iso compleméntase no segundo curso co módulo de empresa e iniciativa emprendedora, que abordaría a parte do emprendemento, tanto dentro da empresa como por conta propia.

—Orientar a formación da FP ao emprego é algo básico?

—Si, porque xa o di o seu propio nome, é Formación Profesional, eles saen ao mundo da súa profesión, ao mundo laboral, e teñen que estar formados non só na parte técnica, a propia do ciclo que estuden, sexa mecanizado, electricidade ou perruquería, senón tamén noutras habilidades que require o traballador do século XXI. E esas habilidades danse nestes módulos. Son cuestións que van máis alá dos contidos curriculares de cada ciclo. Abórdanse tamén habilidades brandas como o traballo en equipo, o espírito crítico, a capacidade de tomar decisións, etcétera... que tamén se traballan no módulo de FOL.