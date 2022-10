La Policía Local de Vigo comprobó que la casa de la mujer está en pésimas condiciones higiénicas. alejandro martinez molina

Una vecina de Vigo ha vivido una pesadilla después de que una mujer que padece el síndrome de Diógenes haya tenido encerrado durante dos días a su gatito de cinco meses. La mujer acumula cientos de kilos de basura en una casa del barrio de Ribadavia, en la que también tiene encerrados y metidos en jaulas a otros perros y gatos. La Policía Local descubrió un espectáculo dantesco cuando ayer entró en la vivienda de la Travesía do Forno. La dueña del gato vivió con angustia estos dos días esperando ante la casa para que le devolviera a su gato. La historia tuvo un final feliz porque la mujer acabó accediendo a devolverlo ayer al mediodía, cuando la dueña estaba en plena crisis de ansiedad y recibiendo el apoyo de su madre, que no se separó de ella.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Todo comenzó el martes. Patricia es una mujer amante de los animales que suele echar pienso en las colonias que viven en fincas abandonadas del centro de la ciudad. Se había encariñado con un gatito negro recién nacido que habitaba en un espacio abandonado. Lo mantuvo con la madre durante el tiempo oportuno, hasta que decidió adoptarlo. En su domicilio en el centro de Vigo, el minino recibió todos los cuidados, alejado de los peligros que acechan a estos animales cuando están en libertad en un entorno urbano.

El pasado martes decidió sacarlo de casa para enseñárselo a una amiga. Lo metió dentro de un trasportín, pero la puerta se abrió de manera accidental y el gato escapó corriendo y se topó con la mujer con el síndrome de Diógenes, que lo agarró y se lo llevó. Patricia observó cómo la mujer se apropiaba del gato, pero no fue capaz de que se lo devolviera y la perdió de vista. «Me dijo que no me lo daba porque se había encariñado con él», recordaba.