M.MORALEJO

El asesino de la joven Ana Enjamio, el vigués César Adrio, ha perdido la patria potestad de los dos hijos que tiene en común con su exesposa, según confirma una sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra. La sala sostiene que el implicado incumplió «gravemente» los deberes que conlleva esa patria potestad.

La sección sexta de la Audiencia Provincial ha ratificado así la sentencia del juzgado de Primera Instancia número 5 de Vigo, especializado en Familia, que privó de la patria potestad a Adrio, condenado a más de 25 años de cárcel por acuchillar en un portal en el 2018 a una compañera de trabajo con la que había mantenido una relación y con la que una hora antes había estado en la cena de Navidad de su empresa.

El juzgado de familia había reprochado al implicado que no pagase la pensión de alimentos a sus hijos y no colaborase con la madre, su exesposa, firmando un consentimiento paterno para que su hijo obtuviese el pasaporte y viajase al extranjero para un concurso de baile, lo que supuso un menoscabo en su formación educativa. A todo ello se suma que uno de los hijos conocía a la joven asesinada y dijo sentir «angustia». Por su parte, Adrio había alegado que sentía adoración por sus hijos, pero que no podía pagar la pensión de alimentos porque en la cárcel no hacía trabajos remunerados y carecía de ingresos.