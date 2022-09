Roberto Rodríguez la semana pasada, levantando un neumático de más de 350 kilos M.MORALEJO

«Levanto coches, puedo caminar 25 metros cargado con 500 kilos y he roto 37 sandías en un minuto». Todo eso es capaz de hacer Roberto Rodríguez (Vigo, 1990), el hombre más fuerte de España, según la liga nacional de fuerza.

Sus inicios en este mundo se veían venir desde que era un niño: «De pequeño ya era grande, y con doce años ya pesaba cien kilos». A los 14 años comenzó a hacer pesas, con el mismo objetivo de base que mantiene hoy en día. «Me gusta hacer pesas por verme bien y encontrarme a gusto físicamente», asegura.

Su primer campeonato de fuerza fue con solo 18 años, pero no ganó: «Me dijo mi padre si quería ir a un torneo, por probar. Le hice caso, pero era muy joven y no estaba demasiado centrado en competir». La primera victoria llegó en el 2014, y desde entonces fue un no parar. Los dos años siguientes no pudo participar, pero desde el 2017 se ha ido proclamando año tras año como el hombre más fuerte de España.