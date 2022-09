Fegein reclama, en concreto, el desalojo en 24 horas de una okupación tras ser conocida por las fuerzas de seguridad; impedir que se empadronen las personas que okupen una propiedad privada, y un endurecimiento de las penas en los casos en los que estén involucrados grupos mafiosos que buscan un objetivo económico con las okupaciones y extorsionar a los propietarios para recuperar sus bienes, relata Benito Iglesias, presidente de los inmobiliarios gallegos. Añade el representante del sector que aproximadamente un 60 % de las viviendas afectadas son de procedencia bancaria y la Sareb. «Estas entidades harían bien en dar una pensada a si merece la pena ejecutar hipotecariamente una propiedad para después abandonarla a su suerte y que pierda casi todo su valor en el mercado, ya que la totalidad de estas propiedades, cuando se recuperan, quedan en un estado calamitoso. La realidad es que los okupas tienen más derechos que los propietarios, o por lo menos es la sensación que tenemos la sociedad en general», reflexiona Iglesias.

Año de okupaciones récord en Galicia: cuatro casos denunciados cada semana Carlos Punzón

«En una comunidad como la nuestra con más de 330.000 viviendas vacías. Y que estén desocupadas no significa que no tengan dueño, que sí lo tienen, y ahí está el catastro y los recibos del IBI a sus propietarios para dejar constancia de ello. Y es que, la actual ley de desahucio exprés, únicamente ha propiciado el hecho de que el propietario puede acudir en menos tiempo y por menos coste a un juicio civil de desahucio, algo de lo que la legislación procesal carecía. Aunque en la mayoría de los casos, el propietario suele recuperar la vivienda siempre con importantes desperfectos que nadie cubre por la insolvencia de los okupas», concluye el presidente de los empresarios inmobiliarios, que no duda en afirmar que en cuestión de okupaciones en Galicia «estamos peor que nunca y con unas perspectivas de empeoramiento».