La administración local está haciendo además una nueva potabilizadora que es para Vigo y también para Cangas, Redondela y Mos. «Le dijimos a la Xunta que pague la parte correspondiente a estos ayuntamientos porque no tienen tantos recursos y no nos contestó. Pero decidimos arrancar con ella y nos la retrasaron 16 meses. Si la Xunta no hubiera sido negligente, ya tendríamos la depuradora hecha», critica el alcalde, que hace responsable a la Administración autonómica del riesgo de quedarse sin agua por este motivo. «Quisieron dejarnos sin potabilizadora y nos la retrasarons sin parar», critica.

Caballero ha recordado que, según el Estatuto de Autonomía, el aprovechamiento hidráulico es de la Xunta y que el agua de la presa de Eiras no es suficiente, por lo que debe buscar una solución, que es la que aconsejaba el estudio financiado por las tres administraciones, la toma de emergencia del río Verdugo al Oitavén. «La Xunta se desmarca y no lo quiere hacer. Eso es porque no quiere resolver el problema de la sequía en Vigo».