Consello de Goberno de la Universidade de Vigo donde se abordó la reforma del plan de estudios del grado en Publicidade e Relacións Públicas DUVI

El nuevo plan de estudios del grado en Publicidade e Relacións Públicas, que imparte la Universidade de Vigo en el campus de Pontevedra, tendrá que esperar. A propuesta del rector, Manuel Reigosa, la aprobación de la modificación se aplazó con vistas a alcanzar un acuerdo sobre las materias de lengua en el nuevo plan. Reigosa dijo en el Consello de Goberno celebrado ayer en Vigo que «paga a pena facer o esforzo para acadar unha solución».

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Los departamentos de Lengua Española, de Filoloxía Galega e Latina y de Socioloxía, ciencia política e da administración e filosofía se niegan a aceptar la modificación propuesta por el decanato de la Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación al contemplar la eliminación, en el nuevo plan de estudios, de las materias de lengua española y galega. La falta de acuerdo llevó al rector a impulsar más reuniones entre las partes con el objetivo de trasladar al próximo Consello de Goberno de septiembre una «modificación consensuada». También se pedirá a la Secretaría Xeral de Universidades una ampliación del plazo.

La decana de Ciencias Sociais, Emma Torres, defendió la reforma del plan de estudios de Publicidade e Relacións Públicas aludiendo a que es lo que la UVigo necesita, teniendo en cuenta la empleabilidad del alumnado y la competencia en un país donde existen 42 titulaciones oficiales de Publicidad. «Fixemos os cambios atendendo á realidade do mercado e non formando perfís técnicos, senón directivos ou de creadores de contidos», expuso Torres, quien expresó el malestar de parte del profesorado «ao poñerse en dúbida a súa capacidade de impartir habilidades de comunicación». La decana lamentó lo ocurrido con una pregunta: «Non se pode actualizar porque faltan 150 horas de lingua?». Los que rechazan que se eliminen las materias de lengua española y galega piden que las impartan especialistas y que se hagan más prácticas. «Prescindir das linguas non é unha boa opción», recalcó Inmaculada Báez, directora del departamento de Lengua Española, que remachó que en este caso se trata de una supresión y no de una actualización.