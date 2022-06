Ermel Morales, junto a su abogada Pilar Díez. XOAN CARLOS GIL

No tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia, pero sí una presión diaria en su lugar de trabajo. Cuando Ermel Morales entra en la Escuela Superior de Arte Dramático de Vigo lo primero que observa es una pancarta en la que se cuentan los días en los que el centro dejó de ser «un espacio seguro». Profesoras y alumnas la colocaron el lunes pasado, el mismo día que se reincorporó a su puesto como profesor de interpretación textual. Las instalaciones educativas están llenas de carteles. Ermel fue uno de los tres profesores denunciados por varias alumnas por hacerles tocamientos en clase y verter comentarios lujuriosos.

El caso se desinfló durante la instrucción y no llegó a juicio. «La realidad es que ninguna denuncia se sostenía. No era la palabra de ellas contra la de él. A todo presentó contrapruebas para desmontar las acusaciones», afirma su abogada Pilar Díez López.

«Yo también podría empapelar el centro con el auto de archivo libre, pero no lo hago», afirma él. Dice que quienes están detrás de esta campaña son una minoría: «Hay profesores que tienen miedo a saludarme. Mucha gente se acerca a mí, pero para vernos fuera de la escuela». Ermel asegura que muchos profesores esperaban la resolución favorable. «Por fin vieron que puedo volver a vivir —afirma—, pero no pueden abrir la boca porque si lo hacen son tachados. Una de las consignas es que van de negro porque he vuelto».