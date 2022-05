Reigosa mide hoy el respaldo de la comunidad universitaria como único candidato a rector

XOAN CARLOS GIL

El repentino fallecimiento del vicerrector Manuel Ramos no alterará la celebración de la cita electoral que tendrá lugar hoy en la Universidad de Vigo. «Feitas as consultas oportunas e valorando as distintas razóns de oportunidade que puideran estar presentes, mantense o calendario aprobado pola comisión electoral, que xa foi informada ao respecto, polo que a data da votación nas eleccións á Reitoría e representantes no Claustro Universitario mantense para mañá mércores, día 4 de maio, no horario previsto, de 10 a 18 horas», confirmó la presidenta de la comisión, Belén Rubio.

A estas elecciones solo se presenta un candidato, el actual rector, Manuel Reigosa. Sin embargo, ello no quiere decir que ya haya ganado, debido a que, por primera vez, se podrá votar en contra y, por lo tanto, destituirlo. Los estatutos de la universidad recogen que el ganador tiene que conseguir mayor número de votos a favor que en contra. Debido a esta circunstancia, Reigosa ha realizado un llamamiento a la participación a su favor.