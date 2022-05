Reigosa gana contra sí mismo y será rector de la Universidade de Vigo cuatro años más

Poco después del cierre de las mesas, el equipo H2040 —como se denomina el grupo del candidato a rector—, participó en la lectura de una declaración institucional sobre la celebración de la jornada electoral. El vicerrector de Planificación, José Luis Míguez Tabarés, fue el encargado de darles voz en un tristísimo comunicado en el que expresaban su pesar por la pérdida de su compañero Ramos: «Era o noso faro, a nosa guía, moldeou o traballo de todos nós nos ultimos catro anos e a pesar de todo o tempo investido neste proxecto para a Universidade de Vigo, non estamos para valoracións dos resultados. Neste momento de dor, para nós, a pesar do esforzo, pasa a ter pouca importancia. Esperaremos a mañán e xa faremos unha valoración máis adiante», dijo.

Míguez añadió que el día de su fallecimiento valoraron retirarse de la carrera electoral, «pero pensamos que o noso benquerido Manolo non nolo permitiría despois de tanto como investiu no programa e compromisos de goberno. Estivo conmigo traballando o luns ate as doce da noite e retirámonos porque xa entrábamos en xornada de reflexión. Toca seguir inspirados pola figura dun loitador e a sua figura xigante acompañaranos o resto das nosas vidas».