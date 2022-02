Su trabajo con los más jóvenes en las aulas conecta con aquellos años en la Dirección Xeral de Xuventude. «Me encantan los jóvenes y creo que son por esencia maravillosos. Algunos adolecen de una falta de respeto a la autoridad, pero creo que no hay que criminalizarlos. Mis alumnos son ejemplares y durante este tiempo no he tenido que llamarle la atención a ninguno por quitarse la mascarilla», apunta la profesora, que disfruta impartiendo clase a los recién llegados. «Me gusta dar en 1.º de carrera por responsabilidad. Muchos estudiantes empiezan y quieren dejarlo por falta de motivación, así que me esfuerzo en que vean la materia como algo relevante y atractivo», afirma.

De su paso por la política no guarda buen recuerdo, salvo de su trabajo al frente de Xuventude. Años después llegó su etapa como delegada de la Xunta en Vigo y luego acabó siendo investigada en la operación Patos, si bien se decretó el sobreseimiento. «Tuve momentos buenos, pero luego... vamos a dejarlo ahí. Del sufrimiento se aprende, pero no se aprende repitiendo», reflexiona sobre una posible vuelta a la política, que descarta de pleno. «Ahora mismo estoy encantada con la docencia y la investigación. Y muy agradecida a la Universidade de Vigo», subraya.