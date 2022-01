La Sexta

El programa «Salvados» de La Sexta entrevistó este domingo al alcalde de Vigo, Abel Caballero, en calidad de «alcalde más mediático de España», como lo definió el presentador, el periodista gallego Fernando González, más conocido como Gonzo. El programa comenzó con un paseo por la calle en el que la gente no paraba de saludarle. Incluso un matrimonio de jubilados le pidió un elevador para no tener que subir la pronunciada cuesta de su calle. «Es que con la edad descubrimos que Vigo tiene cuestas», les dijo.

El regidor vigués no defraudó en lo mediático, aunque negó que fuera populista, pues no cree que sea lo mismo que ser popular. El entrevistador quiso llevarlo a la esquina del ring por sus exageraciones, como la de los cinco millones de personas que dice que visitaron la ciudad para ver sus célebres luces de Navidad. «Se lo puedo demostrar, lo medimos por teléfonos», le dijo, para después afirmar: «No descarto que el papa me felicite por la Navidad de Vigo». También le recordó que cuando era ministro de Transportes aseguró que el AVE llegaría a Galicia en 1993. «No llegó porque cesé de ministro, si no habría llegado, y Vigo no habría quedado fuera de la alta velocidad», respondió el alcalde Vigués. Incluso no descartó retransmitir las campanadas con Isabel Díaz Ayuso «si en el programa me dejan hablar de Vigo».

Cinco millones de turistas según el alcalde, 40.000 según el ministerio. Menuda horquilla. #SalvadosCaballero pic.twitter.com/kqEJps6xIR — Salvados (@salvadostv) January 23, 2022

En «Salvados» le pusieron varios ejemplos de sus críticas a la Xunta y a Feijoo, que revalidó frente al entrevistador. «Hay una desatención profunda de la Xunta a la ciudad. Feijoo intentó cerrar el aeropuerto de Vigo y nos quitaron una caja de ahorros», alegó. Cuando le preguntaron si se atrevería a competir con Feijoo en unas elecciones autonómicas, no dudó un ápice: «Me atrevería, pero no lo voy a hacer. Soy alcalde de Vigo y aquí acabaré mi vida política y física», zanjó, para después asegurar que le pondría al presidente de la Xunta «una alfombra roja si hace cosas en Vigo», y que no tendría ningún problema para casarlo si se lo pide. Caballero es maestro de ceremonias en 120 bodas cada año, en las que filosofa sobre la importancia del amor.