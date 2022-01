M.MORALEJO

Los vecinos del noveno y el octavo piso del número 136 de la calle Areal de Vigo estuvieron ausentes estos días de inicio de año por vacaciones. Se trata de gente de paso que vive de alquiler y que se sorprendió al saber por la prensa que se había cometido un crimen en el edificio. Entre el domingo y el martes, el maestro jubilado Benito Torreiro Sío, vigués de 69 años, recibió una visita con la que tomó unas bebidas en el salón y después hubo una riña y un forcejeo. El visitante le hizo cortes con dos cuchillos de cocina en el cuello y en los brazos. Además de degollarlo, le dio un golpe en la cabeza y lo dejó tendido en el suelo en medio de un charco de sangre.

La muerte del maestro causó conmoción en el sector. «Benito no se merecía esto, él fue un maestro de referencia para nuestra generación, un pedagogo que vivía solo para trabajar. Cuando se jubiló me dijo que por fin iba a dedicar tiempo a sí mismo y a viajar», relataba ayer María Cruz Sánchez, una profesora de primaria y compañera sindical del fallecido. Él era soltero y vivió muchos años con sus padres en la calle Bueu, en el barrio de Coia, donde cofundó Escola Viva. Tras jubilarse, residía solo en un noveno piso en la calle Areal, aunque tenía vida social y mostraba fotos de sus viajes en Facebook.

El crimen tardó varios días en descubrirse. El martes por la tarde una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil paró un Audi A6 de color gris y de 11 años de antigüedad en un control rutinario en la autopista a Santiago, a su paso por el municipio de Silleda. Conducía un joven D. M. C., de 21 años, natural de Monforte y residente en Lugo, aunque se había alojado recientemente en Vigo. Lo acompañaba un amigo lucense. Los agentes descubrieron que el conductor no tenía carné y, al registrar el maletero, hallaron varias compras, abundantes tiques y un neceser con un DNI y tarjetas de crédito de un vecino de Vigo. Los recibos habían sido pagados con las tarjetas del vigués, y el joven puso como excusa que se las había prestado un familiar. Los agentes desconfiaron porque no era normal que alguien le dejase su pin a un extraño para comprar tal cantidad de productos. Luego se supo que el joven conductor acumulaba varias quejas de usuarios de Internet por unas supuestas ventas fraudulentas a través de WhatsApp. La relación entre el joven y el jubilado todavía no está clara.