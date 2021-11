Caballero aprovechó entonces para seguir haciendo bandera de su gestión, con la inauguración de la estación de ferrocarril de Vialia, las mejoras de movilidad con rampas y escaleras mecánicas o las becas comedor. «Yo borré fronteras ideológicas en Vigo», proclamó. «Quiero que todas las clases sean iguales, creo que la política local es más de énfasis, de querencia de la ciudad, que de ideología política», dijo entre aplausos.

Relación con Feijoo

Abel Caballero reconoció su mala relación con el presidente de la Xunta. Después de que le preguntase el presentador, el alcalde vigués respondió que Alberto Núñez Feijoo le había «engañado» tras el encuentro que mantuvieron en el 2015, acusándole de haber paralizado su plan de área metropolitana en los juzgados. «No atiende a mi ciudad. Si no lo hace, no dialogo con él. Si la atendiera, sería el hombre más feliz del mundo. Él tiene un proyecto del que Vigo no forma parte», subrayó el regidor, que a continuación definió a su ciudad como «un verso suelto en Galicia». «No somos capital, no tenemos instituciones autonómicas, ni somos capital de provincia cuando podíamos serlo. Tenemos un proceso de autoidentifiacición muy importante», continuó.