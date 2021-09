Manuel Reigosa: «Apostaría por que las tasas de la universidad gallega fueran gratuitas»

-¿Detectaron algún cambio significativo en cuanto al interés por determinadas carreras?

-El mapa titulaciones, junto a la financiación, es uno de los temas que más nos preocupa. La Universidad de Vigo siempre apostó por mantener carreras aunque temporalmente no sean atractivas, porque son como la marea que sube y baja y es importante para Galicia que haya ámbitos que se sigan estudiando. Pero estamos abriendo de nuevo el mapa, en consenso entre las universidades y la consellería, con una serie de criterios. Entre ellos, que cada uno piense cuáles entre las de menor éxito cambiar. Pero en Vigo pensamos más en añadir alguna en vez de eliminar.

«Voy a hacer todo lo posible para que la Facultad de Ciencias del Mar se instale en la ETEA»

El acercamiento de la institución académica al centro urbano de Vigo, a la sociedad, dada la lejanía física del campus de Lagoas-Marcosende, es una de las ideas que se plantearon en repetidas ocasiones pero nunca se materializaron. La etapa rectoral de Reigosa es la que más lejos ha llevado la iniciativa que aumentaría esa presencia cerca de las facultades de Torrecedeira, pero el plan para trasladar otras como Filoloxía Aplicada, al inmueble que Abanca vendió a Zona Franca por 12,3 millones de euros, no triunfó, como no lo hizo tampoco el plan para realizar una nueva construcción en los terrenos de la antigua ETEA. La comunidad universitaria lo rechazó.

-¿Lo considera un fracaso personal?

-No acostumbro a hablar de los temas de la universidad en primera persona, pero sí en este caso, porque para mí era una ilusión. Pensé que era una oportunidad, pero creo que me equivoqué al comunicarlo. Dio la impresión de que íbamos a desmantelar el campus y no era eso. Pasé por todas las juntas de facultad, en algunas explicando hasta cinco horas por qué me parecía importante que tuviéramos esa presencia mayor en la ciudad, pero fracasé en convencer a la gente, al menos a la mayoría. Los resultados de las consultas fueron negativos.

-¿Queda alguna posibilidad?

-En la Facultad de Ciencias Jurídicas había más gente que quería irse a Vigo que la que prefería quedarse en el campus, pero aún no hay una respuesta definitiva porque no se han vuelto a reunir todavía para ratificar ese acuerdo. El que sí tenemos es el de la Ciencias do Mar, no unánime pero sí mayoritario. La junta de facultad considera que el mejor sitio para desarrollar su actividad son las instalaciones de la antigua ETEA. Aunque el proyecto global está descartado, voy a hacer todo lo posible para que así sea. Además fui profesor de esa facultad, fui decano cuando era facultad única y me hace mucha ilusión que esté pegada al centro que va a montar allí el CSIC.

-La sede de O Berbés se inauguró a finales de mayo ¿Ya se usa?

-No tenía licencia de apertura definitiva, pero llegó esta semana y seguramente empezará a funcionar a finales de este mes. Albergará servicios de información y atención al alumnado y se organizarán actividades para poner en contacto a la universidad con la ciudadanía. Queremos que sea nuestra embajada en el corazón de Vigo.