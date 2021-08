Once millones de luces esta Navidad en Vigo: «Nueva York se nos va a quedar pequeño»

El golpe de efecto de Jácome en Ourense: instala los equipos eléctricos un día antes que Vigo

Al igual que para Abel Caballero en Vigo, para Gonzalo Pérez Jácome también es una prioridad política la iluminación navideña en Ourense. De hecho, este año el alcalde de la ciudad de As Burgas se ha adelantado con un golpe de efecto. Un día antes de que el vigués anunciase el inicio de la instalación de las luces, en Ourense ya habían arrancado los trabajos. En realidad, tal y como remarcó Caballero cuando le preguntaron por ello, lo que se está haciendo en la capital ourensana es instalar los equipos eléctricos que darán soporte a la iluminación, es decir, que todavía no se ven arcos de bombillas como los que sí acompañaron al regidor socialista en su rueda de prensa de este miércoles. Caballero asegura que la infraestructura que ahora está instalándose en Ourense, en Vigo no se retira de un año para otro, por lo que en realidad los trabajos estarían más avanzados.

En ambos casos, la empresa contratada por los ayuntamientos es la andaluza Ximénez. Tras duplicar Jácome la inversión prevista para la iluminación, esa compañía fue la seleccionada en el concurso convocado las pasadas Navidades y el gobierno local decidió repetir. El contrato se firmó por 324.234,47 euros.