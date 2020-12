La caída de un árbol sobre la catenaria vuelve a cortar el tráfico ferroviario entre Vigo y Ourense

0

La Voz de Galicia Carlos Punzón, Mónica L. .Torres

Vigo 23/12/2020 13:32 h

No han pasado ni dos semanas y la línea ferroviaria del Miño ha vuelto a sufrir esta mañana un nuevo corte, esta vez a causa de la caída de un árbol sobre la catenaria por la que se conduce el tendido de alimentación eléctrica a los ferrocarriles. Si el pasado día 11 eran un socavón originado por las lluvias el que dejó sin servicio una semana los trenes entre Vigo y Ourense y los que conectan por ese viejo trazado con Madrid y el resto de la Meseta, esta vez el desprendimiento de un árbol, posiblemente también favorecido por las intensas precipitaciones de los últimos días, es el causante del corte que se localiza entre As Neves y Arbo. Concretamente se produjo entre los apeaderos de Sela y As Neves, en el kilómetro 117 del trazado, según concreta el administrador ferroviario ADIF.

El corte de la vía se registró a las 10.22 horas de hoy y obligó a suspender todos los viajes en dicha línea, viéndose obligados una treintena de pasajeros del tren de media distancia 12611 con destino a Ponferrada a continuar por carretera en autobús desde Arbo. El corte obliga a desviar por Santiago de Compostela a los trenes de larga distancia con destino a Madrid, según señala el ADIF. Personal de la compañía del servicio de Mantenimiento del destacamento de Ourense trabaja en la zona para reparar los desperfectos y reabrir la circulación a primera hora de la tarde de hoy, según estima el administrador de la infraestructura.

Sindicatos como UGT y CGT han manifestado de manera reiterada el peligro y condicionante de la viaje línea ferroviaria del Miño, en contraposición con la de alta velocidad que une Vigo y Santiago, apuntando como solución transitoria su utilización en los viajes a Madrid hasta que no se construya la variante de Cerdedo, que daría acceso más rápido a Vigo y Pontevedra hacia la Meseta a través de la localidad pontevedresa y O Carballiño. La vía del Miño es única, sin desdoblamiento para ambos sentidos, en gran parte de su trazado, con lo que cualquier incidente como el registrado hoy obliga a su corte total.