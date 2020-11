Acepta doce años de cárcel por intentar asesinar a su pareja en Vigo

0

La Voz de Galicia

Pontevedra / La Voz 30/11/2020

José Francisco C. M. aceptó este lunes en la Audiencia de Pontevedra una pena de doce años de prisión después de haber reconocido el intento de asesinato de su pareja en Vigo en la madrugada del 8 de noviembre del 2019. El fiscal accedió a rebajar los catorce años que solicitaba inicialmente al entender que debía aplicársele una atenuante de drogadicción.

De este modo, asumió las tesis de la acusación de que, previamente al acuchillamiento, ambos mantuvieron una discusión que solo remató cuando la víctima se marchó a su dormitorio. Horas después, el encausado «entró sigiloso en la habitación, portando un cuchillo de cocina con una hoja metálica (...) y, de forma sorpresiva y súbita, le tapó la boca con la mano». Acto seguido, al tiempo que le decía, «con lo bien que te he cuidado, con todo lo que he hecho por ti, así me lo pagas», comenzó a clavarle el cuchillo en varias zonas vitales del cuerpo, defendiéndose ella con patadas e, incluso, mordiéndole la mano. La joven recibió cuchilladas en el cuello y ambas manos.

Además de las penas de prisión, el fiscal solicitaba veinticuatro años y diez meses de alejamiento, así como una indemnización de 7.650 euros.