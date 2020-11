Las nuevas restricciones en Vigo y su área: cierre de hostelería y limitación de movimientos para todo noviembre

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 04/11/2020 14:13 h

Restricciones nuevas para Vigo y su área. Si durante el pasado fin de semana se decretó el cierre perimetral de la ciudad y la norma de no poder quedar con gente no conviviente, el presidente de la Xunta ha anunciado hoy que se extenderían estas medidas a más municipios del sur de la provincia y, además, se aumentarían. En una comparecencia que se ha celebrado esta misma mañana, Alberto Núñez Feijoo ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos y ha puesto la situación de O Carballiño como ejemplo a seguir.

En el caso de Vigo, las nuevas restricciones, que se extenderían a todo el mes de noviembre, se aplicarían también en los concellos de Mos, Nigrán, Gondomar, O Porriño, Redondela, Soutomaior, Cangas, Ponteareas y Tui.

A falta de conocer en detalle todas las medidas, que saldrán publicadas en el DOG, lo que ya ha adelantado el presidente es que en estos municipios estarán restringidas las actividades no esenciales. Se siguen permitiendo movimientos laborales, educativos, de cuidados y sanitarios pero por lo demás no se podrá salir fuera del perímetro de estos concellos. Cierra la hostelería a excepción del servicio a domicilio y para llevar. La práctica deportiva puede ser solo individual, cines teatros y auditorios reducen su aforo a 30 personas en interior y 75 en exterior.

El comité entiende que el avance de la pandemia hace necesario mantener y ampliar limitaciones. Entrarán en vigor a las 15 horas del viernes, estarán vigentes un mes y se someterán a evaluación constante. Llegados a este punto, y para evitar tensiones como las que se viven en otros lugares, la estrategia es tomar medidas más duras durante menos tiempo que optar por medidas suaves que no sean suficientemente efectivas. Los expertos pretenden «resetear o sistema» y ponerlo en cifras cómodas en casos activos y en el porcentaje de incidencia.

El toque de queda se mantiene de 23.00 a 6.00 horas. «Estas medidas adóptanse con caracter xeral e por un mes. Existe a posibilidade de levantar algunha medida nun lugar puntual. Trátase de baixar dun xeito claro e contundente. A regra xeral é que estás decisións se adoptan para catro semanas», repite Feijoo.

El objetivo es que los negocios puedan reabrir en diciembre. Feijoo anuncia que el Consello analizará medidas de apoyo a la hostelería, un sector especialmente afectado. Las medidas llevan días siendo evaluadas en la mesa de diálogo social. «O reseteo do sistema é do que estamos falando. Aínda que a posibilidade non está garantida imos intentar» salvar la campaña de navidad. «Insisto no de todos» porque el éxito «depende de todos», subraya el presidente.