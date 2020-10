Vigo empieza a tramitar 600 multas por no llevar la mascarilla

0

A los ciudadanos de Vigo a los que la Policía Local les haya pillado y sancionado por no llevar puesta la mascarilla después del estado de alarma pronto les llegará la multa. El Concello ha comenzado hoy a tramitar todas las sanciones. Son aproximadamente 600 expedientes de infracción puestos durante los últimos meses. La administración actúa con retraso, pero dentro del plazo. Hasta ahora no estaba claro si era la Xunta o el Concello quien debía hacerlo. Por ese motivo, las sanciones han estado dando vueltas entre ambas administraciones, hasta que al final el Ayuntamiento ha cogido el toro por los cuernos y ya empieza a tramitarlas.

El alcalde ha acusado esta mañana a la Xunta ser incapaz de hacerlo por la «desorganización total de su trabajo». «Lo vamos a hacer nosotros porque no queremos que los reticentes y los negacionistas campen a su libre albedrío», ha dicho esta mañana el regidor socialista. La mayor parte de las infracciones que ha puesto la Policía Local han sido a ciudadanos que voluntariamente se niegan a llevar puesta la mascarilla y que, incluso, han protagonizado en algún caso enfrentamientos con los agentes. La Policía Local sí se muestra flexible con personas que tengan alguna razón convincente para no llevar la mascarilla, pero si actúan contra los que se saltan a la torera las normas, poniendo en peligro su salud y la del resto de los ciudadanos.

La tramitación de estas multas supone un esfuerzo adicional para el Ayuntamiento, que no tiene personal adicional para llevar esta tarea y lo tiene que sacar de otros departamentos.

La Xunta se defiende

Mientras tanto, la Xunta se defiende de las acusaciones del alcalde de falta de capacidad. Una portavoz de la administración autonómica señala que la Xunta trasladó a la Federación Galega de Municipios y Provincias el informe de la asesoría jurídica, donde determina la responsabilidad de cada administración en la tramitación de las sanciones por incumplimiento de la normativa relativa al Covid-19.

La Xunta también dio traslado al Consello Consultivo para que elabore un dictamen sobre a quien le corresponde tramitar las sanciones. El dictamen del Consultivo indica que son los concellos los competentes para incoar, tramitar y resolver expedientes sancionadores relacionados con el incumplimiento de las restricciones sanitarias vigentes para frenar la pandemia del covid-19. El informe del consultivo especifica también que no es preciso que los concellos elaboren una ordenanza específica para poder tramitar estas sanciones y precisa también que le corresponde a los concellos el control y sanción cuando no se cumpla con el uso obligatorio de mascarillas en los espacios públicos.

También señala dicho informe que los alcaldes ostentan la competencia para la vigilancia, inspección y control del cumplimiento de las medias de prevención del coronavirus dentro del ámbito de sus competencias.