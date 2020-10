Caballero pedirá a Renfe un segundo tren de Vigo a Madrid

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Alejandro Martínez

Vigo 23/10/2020 13:47 h

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, pedirá formalmente por carta al presidente de Renfe otro tren que salga por las mañanas de Vigo a Madrid porque "no puede ser que Galicia tenga dos trenes diarios y Vigo solo tenga uno". Reitera que quieren trenes directos a la capital de España y que "no queremos salir de Vigo, llegar a Santiago, bajarnos del tren y coger el que viene de Coruña y que va a Madrid. Leí en algún medio que decía que los que hacían transbordo eran los que venían de A Coruña. No, los que hacen el transbordo son los que van desde Vigo", insiste. Afirma que el tramo Vigo Santiago Madrid tiene además en la actualidad un retraso técnico adicional de diez minutos. "Todo son inconvenientes en contra de Vigo", critica el regidor socialista

Caballero afirma que la situación de desventaja en la que se encuentra Vigo en la conexión ferroviaria con Madrid no es por culpa de Renfe. Dice que el responsable fue primero la Xunta de Galicia con Fraga, "un respeto que esta fallecido, es un recordatorio político, que con la señora Porro dijo que no al AVE de Vigo y después dijo que no Feijoo cuando llegó a la Xunta y después lo paró Rajoy cuando llegó a la presidencia del Gobierno, siendo ministra de Fomento Ana Pastor, diputada por Pontevedra".

El alcalde afirma que hay una "enorme presión" desde el norte de Galicia para que no haya un AVE directo de Vigo a Madrid. "Lo va a haber, da igual lo que presionen, las mentiras que cuenten, lo que inventen, lo cierto es que a día de hoy ese tren de Vigo a Madrid por Santiago significa que tarda lo mismo que el tren directo de Vigo a Madrid por la antigua ruta del Miño sin transbordo, tarda exactamente lo mismo y con ese retraso de diez minutos tarda más".

Afirma que el proyecto del AVE de Vigo a Madrid por Cerdedo está en marcha. Lleva un año desarrollándose el estudio hidrológico, que ya ofrece algunos datos. "Esos estudios tardan tres años y ya hemos cumplido uno. Los que quieran presionar para que Vigo no tenga AVE, que se olviden, lo vamos a conseguí. Por el camino iremos denunciando a los que presionan para que Vigo no tenga AVE", afirma.