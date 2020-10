Abel Caballero: «Quieren que Vigo tenga la humillación de bajarse del tren en Santiago para ir a Madrid»

0

La Voz de Galicia C. Punzón

Vigo 22/10/2020 18:38 h

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, descarta drásticamente la posibilidad de que los vigueses tengan que circular en tren hasta Santiago en sus viajes a Madrid. Tras congratularse de la entrada en servicio el próximo martes del nuevo tramo de alta velocidad entre Zamora y Pedralba de la Pedrería, el regidor rechazó tal posibilidad, tachándola incluso de «humillación» para sus conciudadanos.

El regidor socialista advirtió que ya hay un tren que opera desde Vigo a Madrid con enlace mediante transbordo de los pasajeros en Santiago, aludiendo a los dos enlaces diarios que por sentido había antes de las restricciones por el covid. Sendos trenes de media distancia partían desde la estación viguesa haciendo posible que sus ocupantes tomasen en Santiago el que desde A Coruña pasa por Ourense y sigue a Madrid, y lo mismo también con dos frecuencias diarias en sentido contrario, ambos a mayores de los dos unidades que por jornada unían con Madrid desde Vigo por la vía del Miño. «¿Saben lo que sucede con ese tren? Pues que al llegar a Santiago, la gente de Vigo tiene que tener la humillación de bajarse del tren, cambiar el andén e ir al otro, moverse en el andén con las maletitas y esperar allí a que lleguen cómodamente sentados los de A Coruña y subirnos a su tren. Eso es lo que significa ir por Santiago», dijo ante la prensa el alcalde. Añadió que entre viajar directo por el Miño desde Vigo y esa opción de ir hasta Santiago, «pasando frío allí», no se ahorra nada de tiempo, «es casi el mismo tiempo, uno, dos, tres minutos» calculó. «No lo vamos a hacer, por mucho que los de A Coruña insistan y que traten de engañar, no lo vamos a hacer», reiteró una y otra vez.

Argumentó su negativa en que las diferencias de tiempo que se recortarán en las distintas ciudades gallegas son las mismas, según dijo, rechazando el anuncio de distintos tiempos de recorte hecho por la propia Renfe en función de los horarios de salida empleados desde cada estación o la incidencia de los trenes con los que se cruza cada unidad. «Son cuentos chinos», aseveró Caballero, para afirmar que el recorte es idéntico para las siete urbes gallegas al estar ubicado el nuevo tramo de alta velocidad en Zamora y por tanto de obligado paso para todas las unidades. «El Vigo-Madrid ahorrará entre 45 y 50 minutos, y el Coruña-Madrid en alta velocidad ahorrará entre 45 y 50 minutos», dijo para contradecir de nuevo a la operadora, que en el primer caso cifró en 31 minutos el tiempo de ahorro desde el martes que viene y de 24 en el caso coruñés, o incluso 1 hora y 26 minutos en el de Pontevedra, que contará con un nuevo tren hacia Madrid por Santiago en lugar de seguir exclusivamente por la vieja línea paralela al río Miño, por donde seguirán los vigueses en sus trayectos ferroviarios hacia la capital de España. «El ahorro es para todos y hay quien quiere someter esto a confusión. No es cierto que otros ahorren más, no, no. Ahorran lo mismo», insistió negando ahorros de tiempo mayores por Santiago «que por eso quieren cambiar para que vayamos ya siempre por Santiago», interpretó el regidor socialista.

«No tenemos que bajarnos del tren, que es bastante incómodo, y si uno lleva una maleta un poco pesada tiene que coger, bajarla, bajar del tren, ir al otro andén, subir y los de A Coruña, cómodos sentados», volvió a comparar Abel Caballero. «No voy a permitir nunca que se anule el tren de Vigo a Madrid directo», avisó Caballero que culpó a «la gente de A Coruña y Santiago» de esa intención. «Los de Vigo somos bastante listos, quieren que empecemos a ir por Santiago para no hacer el tren directo de alta velocidad» por Cerdedo, proyecto planteado hace más de una década que sigue en fase de estudios técnicos en la Administración central.