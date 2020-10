¿Es este el mejor restaurante de Vigo?

0

La Voz de Galicia L. Míguez

Vigo 21/10/2020 11:31 h

¿Cuál es el mejor restaurante de Vigo? Pregunta difícil y que puede tener más de 300.000 respuestas, tantos como vigueses habitan en una ciudad cargada de tradición gastronómica con locales especializados en mariscadas que sacan el hipo o en pescados frescos de la ría. Sin embargo, en la batalla que se produce en las redes el ganador es un asador de carne brasileño, que se ha encumbrado como número uno en el portal Tripadvisor gracias a las alabanzas de buena parte de sus casi 800 opiniones. La sensación se extiende más allá del portal del búho, en Google el local atesora más de 1.000 opiniones, la mayoría tan positivas que le confieren un 4,6 de nota sobre 5.

Pero, ¿qué es lo que tiene la Hacienda de Machado para lograr ese éxito?. Su dueño, Fernando Machado, lo tiene claro: la calidad y su personal. «Y trabajo, de segundo más trabajo, luego mucho trabajo y un poco de suerte», explica este brasileño, que llegó a Europa en el 2003 y convirtió Galicia en su hogar.

El local, situado cerca de la playa de Samil, está especializado en carnes a la espada. las de vacuno mayor viajan desde Uruguay hasta Galicia y las de cerdo, ternera o pollo tienen sello autóctono. «La calidad tiene que ser suprema, vigilo el trabajo del matadero, el transporte, todo. Tengo un jefe de carne responsable y trabajamos codo con codo para que la preparación y la presentación sean las mejores», comenta Machado. Los precios varían desde los 18,70 que incluyen los entrantes, guarnición y carne joven, a los 23,50 si se añaden los 7 cortes de tipo de carne de vacuno mayor o a los 26,50 si el menú se centra en estos últimos. En cualquiera de los tres casos, el número de veces que se puede repetir es ilimitado, otra de las claves del éxito por lo que se pueden llegar a probar quince cortes diferentes de carne asada y que se sirve en la mesa insertada en una espada y cortada en el momento. El postre, pan y bebida se cobra a parte.

«Empezamos en esto cinco personas y ahora ya somos un equipo de nueve a jornada completa y los fines de semana llegamos a quince. De hecho, tenemos todo listo para abrir un segundo local en Vigo, en Arenal, a la espera de ver cómo evoluciona la pandemia para inaugurarlo», comenta Machado, cuyo nuevo local tendrá el nombre de Zebú y estará situado en Arenal, 18.

El restaurante se nutre de muchas familias y personas de negocios y cierra los martes todo el día y los lunes y domingos por la noche. Cuenta con capacidad para 178 personas y los fines de semana el lleno suele estar asegurado. Para animar a los comensales, los martes, miércoles y jueves el acompañante paga un 50% del menú elegido.

«Me he dedicado toda mi vida al sector de la hostelería, mi padre ya trabajaba en ello en Brasil y yo empecé a amar este mundo allí», explica Machado, muy agradecido por las buenas críticas en Internet y por su equipo, «el mejor, sin ellos no sería posible todo esto». De hecho, con modestia asegura que no se consideran el mejor restaurante de Vigo, aunque para muchos comensales así lo sea. «Lo que sí hacemos es trabajar mucho y apostar por la calidad y el servicio».

La lista sigue

Los que busquen restaurante con éxito asegurado, por lo menos en cuanto a críticas en las redes, deben añadir a su listado también el resto de locales de Vigo que se sitúan en los primeros puestos. El asador japonés Rokuseki o el tradicional Casa Marco, uno de los habituales entre los mejores valorados, figuran también entre los que mejor puntúan en la red Tripadvisor. Un peruano, un mexicano o el laureado Maruja Limón, cocina de autor a cargo de Rafa Centeno e Inés Abril, engordan una oferta gastronómica que en Vigo no deja de crecer y mejorar.