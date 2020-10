Anulan la multa a un confinado que paseó por el faro de Bouzas durante el estado de alarma

0

La Voz de Galicia E. V. Pita

Vigo 21/10/2020 15:33 h

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Vigo ha anulado la multa de 601 euros impuesta por la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra a un hombre que fue interceptado por policías autonómicos cuando paseaba por el faro de Bouzas el 17 de marzo a las diez de la mañana , a los tres dias de iniciarse el estado de alarma. El juez ordena a la Administración a devolverle los 300 euros de la sanción que abonó al acogerse a la bonificación por pago adelantado.

Le habían impuesto la multa por una desobediencia grave. Según el juez, la persona denunciada fue un particular, a quien no se puede imputar una infracción administrativa grave de desobediencia a la autoridad o a sus agentes por el genérico incumplimiento del ordenamiento jurídico cuando no ha existido un requerimiento expreso previo personal y directo al obligado a cumplir aquel. Según explica el magistrado, en el requerimiento habría de indicarse claramente lo que debe o no debe hacerse. Ningún agente ni autoridad le dirigió una orden que se negase a acatar ni le notificaron una orden.