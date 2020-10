Llega la maquinaria para reanudar las obras del túnel de la Porta do Sol

0

La Voz de Galicia Alejandro Martínez

Vigo 19/10/2020 14:09 h

Las obras de la Porta do Sol están a punto de reanudarse. Ya ha llegado la maquinaria para llevar a cabo el grueso de la construcción, según ha avanzado esta mañana el alcalde, Abel Caballero. La peatonalización del entorno ya es un hecho. La zona del Sireno sin tráfico se está convirtiendo en una zona de encuentro ciudadano. Ahora hay que hacer el túnel para facilitar el tráfico, según ha expresado esta mañana el regidor. Caballero ha vuelto a defender la excavación, que no está exenta de polémica vecinal. Afirma que si no se hiciese, se generaría un caos de tráfico, lo que significaría que las personas que se desplazan en vehículos perderían un cuarto de hora en cada desplazamiento. El alcalde cree que no se pueden perder millones de horas de los vigueses "porque dos o tres crean que Vigo es de ellos". No obstante ha reconocido que el tráfico está yendo bien en la ciudad, de forma muy razonable, salvo algunos cuellos de botella. Pero afirma que la gente perderá tiempo sin el túnel, cosa que cree se puede hacer durante el transcurso de una obra, pero no para siempre.

Afirma que las obras se financian desde la Unión Europea y que Vigo tendrá una zona que nunca tuvo, con 8.000 metros cuadrados de superficie peatonal y rampas mercancías en la calle Carral, corrigiendo un histórico error de planificación.

Caballero dice que las obras no se han detenido. Avanzan con la colocación de testigos en las viviendas del entorno para que si en algún momento alguien dice que tuvo deterioros en su vivienda, constatar que eso es cierto.