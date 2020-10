Detenido en Vigo por gastarse 600 euros en compras con la tarjeta de una rusa que vive en Canarias

0

La Voz de Galicia E. V. Pita

Vigo 19/10/2020 16:52 h

La Policía Nacional de Vigo ha detenido a un peruano de 21 años, vecino de Vigo, por, supuestamente, gastarse 600 euros en compras en un centro comercial vigués usando la tarjeta de una ciudadana rusa que vive en Las Palmas de Gran Canarias el pasado 21 de agosto. Le atribuyen la comisión de un delito de estafa.





La perjudicada contó a la policía canaria que le estaban llegando cargos por compras que no había hecho. Las facturas procedían de un centro comercial de Vigo pero no pudo ser identificado. La Policía rastreó varias pistas más hasta dar con el domicilio de un sospechoso. Aunque no residía en él, conocía al inquilino y se aprovechaba de su confianza para que le dejasen allí envíos que después recogía. Fui así como los agentes descubrieron otra segunda vivienda en Pizarro en la que solía residir, y lo arrestaron.





La intervención fue llevada a cabo por agentes del Grupo UDEF-Vigo, de la Brigada de Policía Judicial, perteneciente a la comisaría de Vigo-Redondela. En la investigación colaboró el Grupo II de Policía Judicial de la comisaría de Distrito Centro de Las Palmas de Gran Canaria.