El Concello de Vigo tramitará las denuncias por no llevar la mascarilla

La Voz de Galicia A.Martínez

Vigo 16/10/2020 14:06 h

El Concello tramitará a lo largo de los próximos días todas las decenas de denuncias a ciudadanos por no llevar la mascarilla en la vía pública después del estado de alarma. Las sanciones permanecían en un limbo al no estar claro la administración responsable de tramitarlas. Un informe del abogado del estado señala que debe ser la Xunta la que debe encargarse. Pero otro del informe del Consello Consultivo atribuye la competencia a los ayuntamientos.

El gobierno de Vigo y sus servicios jurídicos considera más riguroso el del abogado del estado. No obstante, se guiará por el consejo del Consello Consultivo, según ha indicado esta mañana el alcalde, Abel Caballero. Lo hace para defender «la salud de los vigueses y la vida de tanta gente. No vamos a dejar de respaldar las normas relativas al covid que emanan de la Xunta». Afirma que no hay un afán recaudatorio, puesto que transferirán el importe de las multas a la administración autonómica.

El alcalde ha considerado esta mañana que la Xunta debería crear una norma que atribuya la competencia a los ayuntamientos para tramitar las sanciones relacionadas con la pandemia para garantizar una seguridad jurídica. Al mismo tiempo, sigue denunciando la falta de información de la Xunta sobre la evolución de la pandemia en la ciudad.