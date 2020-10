Así es la casa más cara de Vigo: está en O Castro y cuesta 7,5 millones

0

14/10/2020

Vigo 14/10/2020 11:21 h

Ni en las inmobiliarias más céntricas y exclusivas, ni en los portales de Internet más utilizados ni en publicaciones especializadas. No hay nada en Vigo que supere el precio de esta vivienda de O Castro, a la venta por 7,5 millones de euros. Una propiedad comercializada por Engel & Volkers que pertenece a un hombre residente en Marbella y que se escapa de los bolsillos de la mayoría de residentes en la ciudad.

«Esta no es una ciudad con una demanda de vivienda de lujo, no tenemos esa clase de turismo, no hay gente extranjera en Vigo y la gente con alto poder adquisitivo de la ciudad son personas muy bien informadas que no invierten esas cantidades en una propiedad», explica María Jesús Gil, sobre esta anecdótica propiedad.

De hecho no han tenido demandas para visitarla, aunque ganas de conocer los detalles de esta millonaria propiedad seguro que no faltan. Cuenta con un terreno de más de 4.000 metros rodeado de un sólido muro de piedra. En su jardín junto a un cuidado césped se pueden encontrar palmeras de Elche, cruceros, secuoyas, olivos, granados, nogales, magnolios y árboles frutales. Precisamente en esta zona existe un pequeño huerto e invernadero.

Salpicados por el jardín se pueden encontrar elementos como una zona azulejada, bancos de piedra o un pozo tradicional, además de un mural junto a la piscina cubierta.

En el interior destaca el enorme salón con tres ambientes y dos chimeneas de mármol, una biblioteca de nogal y una pared acristalada para integrar el exterior. No le faltan detalles como una zona de servicio con acceso al ascensor y en la parte superior tres amplios dormitorios con baño. La habitación principal tiene además zona de gimnasio, gran vestidor, jacuzi y sauna, además de un balcón.

En la última planta, la buhardilla, hay una zona de despacho y de ocio con una mesa de billar. A esto se suman, para llegar a los 1.106 metros cuadrados de superficie construida, un sótano con dos despensas, sala de lavandería, dos dormitorios con baño y una salita privada, además de garaje para seis coches, una bodega y zonas de maquinaria.

La propiedad, construida en 1973, cuenta con una piscina cubierta cuyos módulos de acceso se pueden abrir para disfrutar del aire libre y que tiene sus propios aseos anexos.

Según destacan en la agencia, este tipo de propiedades no son las más demandadas por los altos precios y por el modelo de familia actual. «La gente que busca algo en el mercado no quiere viviendas de más de 900 metros porque no necesitan tanto espacio. En otros puntos de España es más habitual ver viviendas de precios millonarios pero en Vigo el mercado real apuesta por precios más asequibles. Nosotros nunca habíamos tenido algo tan caro, ni viviendas en Toralla ni en Canido, donde están algunas de las propiedades de rango alto» comentan desde Engel & Volkers.

La responsable de la agencia, María Jesús Gil, recuerda que el mercado inmobiliario de Vigo se nutre de gente local y que la salida de viviendas millonarias que se pueden encontrar en Asturias o en A Coruña, «por las nóminas de altos directivos de Inditex» en Vigo no es habitual. Como contrapunto, en la misma zona del Castro cuentan con otras dos propiedades, una en venta y otra en alquiler, con precios mucho más asequibles. Por si alguien se queda con las ganas pero no le alcanza el dinero.