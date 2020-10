Los vecinos del Casco Vello denuncian la rehabilitación de la sede de la Universidad

0

La Voz de Galicia Jorge Lamas

VIGO 07/10/2020 13:33 h

La Asociación Veciñal e Cultural do Casco Vello de Vigo ha presentado una denuncia en la Alcaldía y las concejalías de Urbanismo y Patrimonio Historico, así como en la Dirección Xeral de Patrimonio Histórico de la Xunta de Galicia, «polo que nós entendemos que é unha rehabilitación fora de lei, o non recuperar elementos con total protección» en las obras de rehabilitación del edificio correspondiente al número 13 de la plaza de O Berbés. Se trata de la futura sede de la Universidad de Vigo en el barrio histórico de Vigo.

«Na rehabilitación actual alteraron a fachada, eliminaron un dos canzorros (o que limita entre o 11 e o 13), e cortaron outro (o que limita entre o 13 e o 15)», explican en su escrito los vecinos. «O balcón que repousa sobre eses canzorros (canecillos), do primeiro andar, non lle repuxeron a solaina o seu estado orixinal. Resultando un balcón de superficie irregular, ata o punto de non repoñer a baranda orixinal, retranqueando incluso a actual. As persoas que rehabilitan no barrio edificios similares, esíxenlles o total cumprimento, como Real nº 49-51, Ferrería nº45, Poboadores… Entendendo que a lei é para todas as persoas igual», apuntan desde la asociación. En los escritores de denuncia, los vecinos exigen la reposición del mencionado balcón y sus ménsulas; la reposición de canterías y forjados; y el enterramiento de todas las acometidas.

Desde la Xunta se indica que todavía no han recibido la denuncia. No obstante, una vez que llegue al registro de la Xunta se abrirán diligencias, informando a la Universidad y al Concello de Vigo de la existencia de la misma. Como la Xunta no puede paralizar la obras, tendrá que ser el Concello quien investigue la actuación y tome una decisión. Solo en un caso muy grave, la Xunta pediría al Concello la paralización de las obras.