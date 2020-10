Las casas de Vigo en las que querrías vivir si hay otro confinamiento

0

La Voz de Galicia L. Míguez

Vigo 07/10/2020 12:13 h

Más. Más espacio, más terreno, más terraza, más aire libre, más metros. La pandemia y el confinamiento han hecho que la gente se replantee sus viviendas y si en algo están de acuerdo las agencias de Vigo es que ahora el comprador quiere más. «Quien busca ahora está realmente interesado, quiere algo para entrar a vivir, con espacios abiertos, finca, servicios cerca...», explica Leandro Meira, de Fincasa. Así que la caída de trabajo que muchos negocios de venta de propiedades de Vigo se esperaban tras el confinamiento se quedó lejos, y el trabajo apremia. «El viernes pasado teníamos un día de puertas abiertas en Alameda, 1. De las quince, quedaron vendidos seis. Vigo está respondiendo incluso mejor que otros puntos de Galicia y España», exponen desde Engel &Völkers.

Las búsquedas más repetidas por la ciudad son casas con terrenos, la piscina es un aliciente, la accesibilidad y los servicios dos imprescindibles y las vistas un añadido. Pero también han dado un salto los pisos céntricos más amplios y las terrazas de ensueño. Para los que quiere soñar y, sobre todo, para los que quieren más, aquí va una selección de las casas ideales (que no siempre adsequibles) en las que pasar un confinamiento.

Viviendas especiales en el centro de Vigo

Buscar aire libre sin salir de la ciudad es uno de los requisitos repetidos. Y existir, existe.Y si no que se lo pregunten al ático de la plaza de Portugal que tienen disponible en Ünique con cien metros de terraza y 200 de vivienda. Cuatro dormitorios, impresionantes salón y ubicación privilegiada son las ventajas de esta construcción, nueva. El precio: 1.120.000 euros.

Si las terrazas cotizan al alza, este dúplex ubicado en una urbanización privada de Vigo está sin duda en lo alto de la lista. Cuenta con más de 200 metros de terrazas, con impresionantes vistas y una piscina privada en una de ellas. A su lado, una estancia con cocina, barbacoa y aseo, como complemento de ocio. La construcción tiene 375 metros, zona de día con espacio para el servicio y una planta superior con cuatro dormitorios. Cuesta 975.000 euros.

Como en el pasado confinamiento estaba permtido salir a hacer la compra, tal vez se busque algo en el centro de Vigo para poder acudir al supermercado. En ese caso nada como una propiedad en el centro financiero de la ciudad, en pleno García Barbón. Aquí se sitúa un piso que Engel &Volkers vende por poco más de 500.000 euros que cuenta con solarium y piscina en el tejado del edificio. Un pequeño lujo nada habitual en el centro de la ciudad. Claro que en la desescalada las zonas comunes no se podían usar, pero en cualquier caso no será por falta de espacio en la vivienda, con una superficie de 200 metros y muy luminosa.

Sin salir del centro de la ciudad hasta hay la posibilidad de comprar un pazo. Así, como suena, con sus casi 4.000 metros de terreno, su torreón y una historia que arrancó en el siglo XIX. La construcción, próxima a García Barbón, tiene 600 metros, tres salones, gran zona de aparcamiento y un jardín para perderse. Tiene la ventaja además de tener vistas al mar y un porche cubierto. Para disfrutarlo y no sentir claustrofobia el próximo confinamiento hay que desembolsar algo mas de dos millones de euros. «Estamos especializados en la gestión de pazos por toda Galicia y en los últimos años ya hemos vendido seis. Hay algunos con hasta 20 o 30 hectáreas de terreno», expone Leandro Meira, de Fincasa.

Alrededores de Vigo, mucho mar y vistas

Más allá del casco urbano la ciudad tiene unos alrededores con muchas posibilidades, dada la cercanía al mar. Y es que nada como poder disfrutar de las vistas sobre la playa para olvidarse de las pandemias. Así parece que ocurre en esta propiedad frente a la playa de la Sirenita, cuyo nombre oficial es A Fontaíña. A pocos metros de la arena, con dos plantas singulares y modernas y un jardín con vistas directas al mar, esta casa es el sueño de muchos. Está a la venta por 1,5 millones.

O también con esta otra, en Saiáns, donde se impone el mar en primera línea frente a la piscina y cancha de tenis. A la venta por casi tres millones, esta propiedad tiene tres plantas y unas escaleras que dan directas a la arna de la playa. Todo un añadido en épocas de desconfinamiento cuando los paseos tenían que ser a corta distancia de la vivienda habitual.

Desde Ünique también destacan una casa en cabo Estai que tiene su propio acceso a la playa, vistas panorámicas desde parte de sus 1.500 metros de vivienda y pistas de tenis, piscina cubierta y salón de ocio. Sin duda los tiempos muertos del confinamiento serían muy diferentes en un espacio con jardines que ocupan casi 5.000 metros. Está a la venta por 3,8 millones.

Si la línea del mar no es una prioridad y lo que se busca para un hipotético confinamiento simplemente es más espacio y zonas verdes, entonces los precios se vuelven un poco más adsquibles. El rural vigués cuenta con oportunidades a la venta. «El buscador ahora mismo prioriza terrazas y espacios abiertos, hay un volumen de gente joven que busca una casa fuera de la ciudad. El precio no ha caído y en algunos casos incluso ha subido porque no ha crecido la oferta y sí la demanda», explica María Montes de Maisons & Palazzi. Desde allí apuntan, como en la mayoría, que con independencia de las propiedades más lujosas, lo que más se está moviendo son propiedades de entre 300.000 y 500.000, en su mayoría listas para entrar, con acceso a servicios básicos cercanos y en el entorno rural de Vigo, para ganar zonas verdes y espacios amplios.

Esas son las características que cumple esta vivienda que tienen en Cabral, un chalet en varias alturas con terrazas y zonas verdes cuyo precio está algo por debajo de los 450.000 euros. La parcela tiene 720 metros de terreno y la casa 375, con lo que se ganan muchos metros respecto a la mayoría de los pisos.

Lo mismo ocurre con la urbanización que se está vendiendo sobre plano en Valadares. En este caso el precio de partida está por debajo de los 250.000 euros, que varía en función de los terrenos, que van de 500 a 800 metros, y de las viviendas, que rondan los 110 metros construidos.

Sin salir del término municipal también se puede encontrar esta mansión de piedra, en primera línea de costa y con unas vistas increíbles. Dos mil metros de finca que terminan literalmente en el mar y más de mil construidos son las bazas para protagonizar los sueños de muchos.

Baiona y Nigrán, destinos privilegiados

Entre los municipios de los alrededores de Vigo, sin duda Nigrán y Baiona se llevan la palma en cuanto a propiedades con todos los lujos para pasar un confinamiento sin estrecheces, con fincas interminables e impresionates panorámicas sobre el mar.

Algunas hasta tienen pabellón para invitados, si hay más familia que quiera unirse a la reclusión y disfrutar de las ventajas del aire libre, como en esta propiedad en Nigrán. La casa tiene 500 metros y la finca otros 1.200 en los que no falta el detalle de la piscina y varias terrazas donde comer. Un salón de 50 metros y una cocina en el sótano lista para reuniones.

En el cercano concello de Baiona y por 1.350.000 euros hay a la venta una vivienda en urbanización en el centro que cuenta con impresionantes vistas y espacios muy grandes. Cinco dormitorios repartidos en más de 450 metros dan idea de la amplitud de la propiedad.

El presupuesto se tiene que aumentar en el caso de esta otra propiedad, estilo pazo y en un entorno íntimo y privilegiado. Se trata de una auténtica mansión en la cima de una colina de construcción reciente. Las vistas a las Cíes desde la piscina infinita son un añadido a una finca a la que no le falta detalle para perderse y olvidarse, sin duda, de virus, pandemias y confinamientos.